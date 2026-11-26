Родители напомнили Лепсу, что уроки православия уже есть в школах
Предмет, который знакомит учеником с религиозными ценностями, существует уже давно, заявила НСН Ольга Леткова.
Культурные деятели высказывают совершенно правильные мысли насчет системы образования, но духовная составляющая присутствует в школах уже давно, рассказала НСН председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова.
Певец Григорий Лепс предложил ввести изучение Библии в российских школах и поддержал возвращение оценок за поведение. По мнению артиста, подобные изменения назрели давно. Его слова приводит KP.RU. Леткова поддержала артиста.
«Очень приятно слышать такие слова от наших культурных деятелей. В этом плане Григорий Викторович говорит совершенно правильно — страна православная, и уже давно есть предмет “Основы православной культуры”, но навязывать его всем не очень правильно, поэтому есть возможности изучать в школах ислам и светскую этику. Конечно же, на уроках есть возможности ознакомления с Библией, Ветхим и Новым Заветом, нашей православной тематикой. Но момент еще в том, что преподавать духовную культуру могут только ее носители, потому что просто так эти ценности и тонкости не передать, а необходимо показывать собственным примером. А когда приходит преподаватель, который ничего не знает, то, к сожалению, результата не будет», — подчеркнула она.
Ранее депутат Госдумы, зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева поддержала в эфире НСН предложение изучать темы ЖКХ в школьной программе.
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