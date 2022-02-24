Шольц назвал военную операцию на Украине нарушением международного права

Канцлер Германии Олаф Шольц 24 февраля заявил, что военная операция России на Украине является вопиющим нарушением международного права.

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По его словам, Германия «самым решительным образом» осуждает действия России. Шольц подчеркнул, что Россия должна немедленно остановить военную акцию.

«Это ужасный день для Украины и мрачный день для Европы», - приводит слова канцлера ТАСС.

Ранее бывший премьер-министр ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что признание Россией Донецкой и Луганской народных республик еще не означает, что война в регионе будет закончена, признание ДНР и ЛНР является победой, но только в одном сражении.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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