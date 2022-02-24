Шольц назвал военную операцию на Украине нарушением международного права
Канцлер Германии Олаф Шольц 24 февраля заявил, что военная операция России на Украине является вопиющим нарушением международного права.
По его словам, Германия «самым решительным образом» осуждает действия России. Шольц подчеркнул, что Россия должна немедленно остановить военную акцию.
«Это ужасный день для Украины и мрачный день для Европы», - приводит слова канцлера ТАСС.
Ранее бывший премьер-министр ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что признание Россией Донецкой и Луганской народных республик еще не означает, что война в регионе будет закончена, признание ДНР и ЛНР является победой, но только в одном сражении.
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