Закон бессилен: Как бороться с «бронированием» парковки прицепами
На водителей, использующих прицепы для «бронирования» парковочных мест невозможно повлиять с точки зрения закона, это исключительно вопрос воспитания и порядочночти, заявил НСН автоэксперт Дмитрий Славнов.
Парковки во дворах являются общедомовым имуществом, поэтому занимать его посторонними предметами нельзя, однако прицепы регистрируются, как транспортные средства, и поэтому с точки зрения закона ничем не отличаются от обычных автомобилей, пояснил НСН автоюрист Дмитрий Славнов.
В Москве вырос спрос на прицепы. Как пишут столичные СМИ, автовладельцы используют их, чтобы занять парковочные места во дворах для основного транспортного средства в свое отсутствие. Славнов посетовал, что некоторые автовладельцы используют разные хитрости, но конкретно «лайфхак» с прицепом никак не нарушает закон.
«В некоторых районах ставят и другие, старенькие, машины потом приезжают, их отгоняют, и ставят свою машину. Кто-то прицеп оставляет, потом на попа его ставит, кто-то даже маленькую игрушечную машинку ставит и прикрепляет, табличку: "не трогайте". Занимают мусором места. При этом парковочное место является общедомовым имуществом, считается, что занимать его каким-то образом нельзя. Но здесь воспользовались правовой коллизией, и ставят туда свое же транспортное средство, коим является прицеп. Прицеп зарегистрирован, как транспортное средство, у него есть собственник. То есть прицеп с точки зрения закона вообще ничем не отличается от припаркованной машины, это тоже транспортное средство», — пояснил он.
Автоюрист подчеркнул, что за такие ухищрения владельцам прицепов ничего не грозит, а вот попытка третьих лиц убрать эти средства может грозить им уголовной ответственностью.
«Автовладелец занял свободное машиноместо своим транспортным средством, к которым относится прицеп. Это то же самое, что в одной семье есть две машины, они поставили сегодня одну, а завтра другую, поэтому, к сожалению, пока таким людям ничего не грозит. Это их имущество, и причинять вред, оттаскивать — себе дороже будет. Если его куда-то оттащить, это могут квалифицировать, как угон этого прицепа. Если перевернуть, на попа поставить, чтобы место освободить, то это порча имущества. Надо что-то с этим делать, но пока я не знаю, как с этим бороться, хотя обращений много», — предупредил эксперт.
Вопрос подобного «бронирования» лежит не в правовой плоскости, и регулируется не законом, а воспитанием, заметил Славнов.
«У нас сейчас во дворах понаставили знаков, куда людям деваться? И вот начинают придумывать, ухищряться. Машиномест же не прирастает. И здесь больше работает человеческий фактор, воспитание. Последнее время я вижу, что стало очень много хамов среди населения, они думают, что им все должны и обязаны, и еще лучше, сделать все бесплатно. Вот такие хамы, невоспитанные люди и занимаются тем, что блокируют парковку, бронируют себе таким образом места. Живите по-честному: если успел приехать, занять место, то встал, а если нет, то покрутись подольше. Я тоже так же ищу свободные места, хотя про эти прицепы знаю, но никогда этим не воспользуюсь, потому что мне, к счастью, не позволит так сделать воспитание», — отметил автоюрист.
Ранее член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин объяснял НСН, что при блокировке парковочного места во дворе нужно обращаться в управляющую компанию.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- ВС разберется с доначислением утильсбора владельцам казахстанских авто
- Путин утвердил стратегию развития Арктики до 2050 года
- Родители напомнили Лепсу, что уроки православия уже есть в школах
- Депутат предупредил об активизации мошенников в поиске работы перед Новым годом
- Экс-пиар Билана рассказала, почему талант не гарантирует славу
- Новый клип «Бонда с кнопкой» сравнили с ранним творчеством «Аквариума»
- Более 90% отечественных дизайнеров размещают производство в России
- Захарова опровергла новости о планах России разместить ядерное оружие в космосе
- Закон бессилен: Как бороться с «бронированием» парковки прицепами
- Мишустин: Ненефтегазовые доходы бюджета в 4,5 раза превысили сырьевые