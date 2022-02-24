Лукашенко: Белорусские войска не участвуют в операции в Донбассе

Россия в четверг начала специальную операцию для защиты жителей Донбасса. По данным погранслужбы Украины, российские военные ведут наступление «при поддержке Белоруссии».

«Вот я прочитал: "Около 5 утра госграница Украины на участке России и Беларуси подверглась атаке со стороны российских войск, которые поддерживаются Беларусью". Мерзавцы крайние! Наши войска никакого участия не принимают в этой операции», — приводит слова главы республики БЕЛТА.

