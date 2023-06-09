«Харьков, Одесса и вся Украина»: Россия может изменить цели спецоперации
Российские политики допускают скорую корректировку целей СВО. От обстрелов хотят защитить все регионы РФ, включая новые. По словам ряда военных и политиков, единственный эффективный способ – это взять под контроль вообще всю территорию Украины.
Цели специальной военной операции на Украине будут скорректированы. Такую уверенность выразил глава Крыма Сергей Аксенов в интервью телеканалу «Крым 24».
«Они обозначены, цели (спецоперации – ред. НСН). Владимир Владимирович (Путин – ред. НСН) о них все время говорит. Однако, ситуация меняется ежедневно, думаю, что все-таки и цели будут так или иначе скорректированы, я лично не сомневаюсь», — сказал Аксенов.
По его словам, он изначально считал, что если большая часть Украины останется не демилитаризованной, то она быстро вступит в НАТО, Евросоюз «и так далее». В таком случае, указал Аксенов, России будет слишком затруднительно о чем-то говорить с Украиной.
При этом телеведущий задал вопрос о предпочтительном и наиболее вероятном варианте развития событий, «где эти границы, как это может выглядеть». В ответ Аксенов назвал такой вопрос «больным» и отказался дать исчерпывающий ответ.
ВСЮ УКРАИНУ ПОД КОНТРОЛЬ
Так, в последнее время российские политики, военные и эксперты все чаще стали говорить о взятии под контроль и других областей Украины. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков в конце мая заявлял, что присоединение к региону Харькова и Харьковской области поможет решить проблему обстрелов территорий Белгородской области.
«Харьков присоединить к Белгородской области. Это лучший способ решения проблем обстрелов», — сказал губернатор в эфире телеканала «Россия 24».
В свою очередь член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в интервью НСН подтвердил, что освобождение Харькова может решить проблему обстрелов Белгородской области. При этом он отмечал, что взятие Харькова под контроль может быть сделано в достаточно короткие сроки с военной точки зрения.
«По-хорошему надо проводить операцию по освобождению Харьковской области, как говорил губернатор этого района. Когда это будет проведено, не знаю, потому что это сугубо политический вопрос. С военной точки зрения это может быть сделано в достаточно короткие сроки. Введением военного положения врага не разгромить, разгромить можно проведением наступательных операций. Даже обороной врага не громят. Швыряние ракетами к конечной цели не приведет, это лишь средство, которое обеспечивает подготовку условий для крупномасштабного наступления», - говорил Сивков.
Как отмечал президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко 8 июня, в случае активного наступления российской армии на взятие Харькова уйдет полгода. Он сравнил Харьков с Артемовском (Бахмутом) и указал, что Вооруженным силам РФ придется брать «дом за домом» до полного контроля над городом.
«Представим, что в Харькове закрылась 50-80-тысячная группировка, как в Бахмуте, но Харьков больше значительно... Если Бахмут брали за два месяца активной фазы, не считая предшествующие, Харьков тогда полгода будут брать», - сказал Ищенко в эфире радиостанции «Говорит Москва».
При этом в ДНР настаивают на взятии под контроль вообще всей территории Украины для обеспечения надежной безопасности России. Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин 8 июня заявил, что если Украина не будет под контролем РФ, то обстрелы и диверсии ВСУ не прекратятся.
«Соответственно, мое мнение: пока не будет освобождена Украина полностью, причем без каких-то вариаций — какую-то область Польше, какую-то область Румынии, какую-то область Венгрии, — ситуация не закончится», — сказал Пушилин в интервью РИА Новости.
Взять под контроль не всю Украину, но Одессу, предлагал спикер республиканского парламента Владимир Константинов еще 21 февраля. Тогда он отмечал, что возвращение Одессы под контроль России позволит обезопасить Крым. По словам политика, контроль над городом даст гарантию, что ракеты ВСУ не долетят до полуострова. Тогда же, в феврале, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что до конца 2023 года под контроль России вернется не только Херсон, но и Николаев с Одессой.
Тем временем в США уже стали гадать над возможными новыми целями российской спецоперации. В конце мая бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор назвал цели российской армии после отражения контрнаступления ВСУ. Он выразил уверенность, что ВС РФ нанесут удар в направлении Харькова и Одессы.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телеканала «Грозный» заявил, что Россия заберет у Украины Одессу, Харьков, Киев и дойдет до Польши. Он отмечал, что Россия к этому «потихоньку идет», сообщает «Радиоточка НСН».
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