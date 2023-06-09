«Харьков, Одесса и вся Украина»: Россия может изменить цели спецоперации

ВСЮ УКРАИНУ ПОД КОНТРОЛЬ

Так, в последнее время российские политики, военные и эксперты все чаще стали говорить о взятии под контроль и других областей Украины. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков в конце мая заявлял, что присоединение к региону Харькова и Харьковской области поможет решить проблему обстрелов территорий Белгородской области.

«Харьков присоединить к Белгородской области. Это лучший способ решения проблем обстрелов», — сказал губернатор в эфире телеканала «Россия 24».

В свою очередь член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в интервью НСН подтвердил, что освобождение Харькова может решить проблему обстрелов Белгородской области. При этом он отмечал, что взятие Харькова под контроль может быть сделано в достаточно короткие сроки с военной точки зрения.

«По-хорошему надо проводить операцию по освобождению Харьковской области, как говорил губернатор этого района. Когда это будет проведено, не знаю, потому что это сугубо политический вопрос. С военной точки зрения это может быть сделано в достаточно короткие сроки. Введением военного положения врага не разгромить, разгромить можно проведением наступательных операций. Даже обороной врага не громят. Швыряние ракетами к конечной цели не приведет, это лишь средство, которое обеспечивает подготовку условий для крупномасштабного наступления», - говорил Сивков.

Как отмечал президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко 8 июня, в случае активного наступления российской армии на взятие Харькова уйдет полгода. Он сравнил Харьков с Артемовском (Бахмутом) и указал, что Вооруженным силам РФ придется брать «дом за домом» до полного контроля над городом.

«Представим, что в Харькове закрылась 50-80-тысячная группировка, как в Бахмуте, но Харьков больше значительно... Если Бахмут брали за два месяца активной фазы, не считая предшествующие, Харьков тогда полгода будут брать», - сказал Ищенко в эфире радиостанции «Говорит Москва».