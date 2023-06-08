Пушилин призвал освободить всю территорию Украины

Украинские войска следует отодвинуть по меньшей мере на 500 километров от административных границ новых регионов, в дальнейшем необходимо освободить всю территорию Украины. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в интервью РИА Новости.

Как отметил политик, освобождения новых регионов России в их административных границах недостаточно: в этом случае обстрелы и диверсии со стороны Украины не прекратятся. Пушилин указал, что киевский режим «абсолютно марионеточный», и всеми процессами управляет Запад, которому не нужна «свободная, процветающая Украина».