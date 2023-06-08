Пушилин призвал освободить всю территорию Украины
Украинские войска следует отодвинуть по меньшей мере на 500 километров от административных границ новых регионов, в дальнейшем необходимо освободить всю территорию Украины. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в интервью РИА Новости.
Как отметил политик, освобождения новых регионов России в их административных границах недостаточно: в этом случае обстрелы и диверсии со стороны Украины не прекратятся. Пушилин указал, что киевский режим «абсолютно марионеточный», и всеми процессами управляет Запад, которому не нужна «свободная, процветающая Украина».
По мнению врио главы ДНР, единственный выход – отодвигать ВСУ дальше, еще на 500 километров. Новый рубеж мог бы пройти по Днепру, пишет Ura.ru. Вместе с тем Пушилин подчеркнул, что противник использует в своих целях паузу, которая возникнет, когда российские силы разместятся по естественной преграде.
«Мое мнение: пока не будет освобождена Украина полностью, причем без каких-то вариаций - какую-то область Польше, какую-то область Румынии, какую-то область Венгрии, - ситуация не закончится», — заключил политик.
Ранее зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что российская армия должна остановить ВСУ и организовать собственное наступление для «полного низложения нацистского киевского режима», напоминает РИА ФАН.
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