«С Зеленским переговоры никто не ведет», - ответил он на вопрос о словах Зеленского об отказе выводить войска из Донбасса.

Ранее лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов вместе Зеленским прилететь в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, в случает отказа от этого предложения главе Украины следует «отправиться на фронт с автоматом». сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

