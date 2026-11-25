Ушаков заявил, что со стороны РФ с Зеленским переговоры никто не ведет
Переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским никто не ведет. Как пишет ТАСС, об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«С Зеленским переговоры никто не ведет», - ответил он на вопрос о словах Зеленского об отказе выводить войска из Донбасса.
Ранее лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов вместе Зеленским прилететь в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
По его словам, в случает отказа от этого предложения главе Украины следует «отправиться на фронт с автоматом». сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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