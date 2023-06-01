«Швыряние ракетами»: Освобождение Харькова защитит Белгородскую область от обстрелов

«По-хорошему надо проводить операцию по освобождению Харьковской области, как говорил губернатор этого района. Когда это будет проведено, не знаю, потому что это сугубо политический вопрос. С военной точки зрения это может быть сделано в достаточно короткие сроки. Введением военного положения врага не разгромить, разгромить можно проведением наступательных операций. Даже обороной врага не громят. Швыряние ракетами к конечной цели не приведет, это лишь средство, которое обеспечивает подготовку условий для крупномасштабного наступления», - отметил Сивков.

Сивков также рассказал, что ВСУ используют маневренные установки, уничтожить которые можно с воздуха, но в долгосрочной перспективе это не остановит Киев.

«Установить источник обстрелов несложно, но речь идет о том, что он маневренный. Это маневренные самоходные установки, они сделали короткий запуск и сбежали в другое место. То есть, контрбатарейная борьба (с применением артиллерии, прим. НСН) в классическом виде затруднена. Для этого необходимо проводить воздушную операцию с целью уничтожения всей артиллерии, которая там находится. Противник будет доставлять новое вооружение», - заключил собеседник НСН.

Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что решить проблему обстрелов территорий Белгородской области поможет присоединение к региону Харькова и Харьковской области, передает «Радиоточка НСН».

