«Швыряние ракетами»: Освобождение Харькова защитит Белгородскую область от обстрелов
Константин Сивков заявил НСН, что установить источники обстрелов Шебекино не так сложно, но противник будет использовать новые установки.
Только освобождение Харькова может решить проблему обстрелов Белгородской области, завил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в беседе с НСН.
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что город Шебекино находится под непрекращающимся огнем украинских войск. После обстрелов повреждено или уничтожено более 60 домов, восемь человек пострадали. Власти начали вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов.
«По-хорошему надо проводить операцию по освобождению Харьковской области, как говорил губернатор этого района. Когда это будет проведено, не знаю, потому что это сугубо политический вопрос. С военной точки зрения это может быть сделано в достаточно короткие сроки. Введением военного положения врага не разгромить, разгромить можно проведением наступательных операций. Даже обороной врага не громят. Швыряние ракетами к конечной цели не приведет, это лишь средство, которое обеспечивает подготовку условий для крупномасштабного наступления», - отметил Сивков.
Сивков также рассказал, что ВСУ используют маневренные установки, уничтожить которые можно с воздуха, но в долгосрочной перспективе это не остановит Киев.
«Установить источник обстрелов несложно, но речь идет о том, что он маневренный. Это маневренные самоходные установки, они сделали короткий запуск и сбежали в другое место. То есть, контрбатарейная борьба (с применением артиллерии, прим. НСН) в классическом виде затруднена. Для этого необходимо проводить воздушную операцию с целью уничтожения всей артиллерии, которая там находится. Противник будет доставлять новое вооружение», - заключил собеседник НСН.
Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что решить проблему обстрелов территорий Белгородской области поможет присоединение к региону Харькова и Харьковской области, передает «Радиоточка НСН».
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