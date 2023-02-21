Глава парламента Крыма Константинов призвал расширить СВО до Одессы

Границы специальной операции на Украине необходимо расширить до Одессы, заявил в эфире телеканала «Крым-24» спикер республиканского парламента Владимир Константинов.

В Киеве опасаются расширения спецоперации на Одесскую область

Возвращение Одессы под контроль России позволит обезопасить Крым, объяснил политик. По его словам, освобождение города даст гарантию, что ракеты противника не долетят до полуострова.

Одесса наряду с Херсонской областью перейдет под контроль России, сказал в конце января врио губернатора нового российского региона Владимир Сальдо.

О том, что Одесса перейдет под контроль России, заявил ранее глава Чечни Рамзан Кадыров. Политик сообщил, что РФ также освободит Харьков и Киев и выйдет к границам Польши, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:УкраинаКрымОдесса
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