Возвращение Одессы под контроль России позволит обезопасить Крым, объяснил политик. По его словам, освобождение города даст гарантию, что ракеты противника не долетят до полуострова.

Одесса наряду с Херсонской областью перейдет под контроль России, сказал в конце января врио губернатора нового российского региона Владимир Сальдо.

О том, что Одесса перейдет под контроль России, заявил ранее глава Чечни Рамзан Кадыров. Политик сообщил, что РФ также освободит Харьков и Киев и выйдет к границам Польши, передает НСН.

