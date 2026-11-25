Он отметил, что кроме различных публичных заявлений «есть сигналы и по другим линиям».

«Мы ждем. Приглашение по-прежнему действует, и мы надеемся, что европейцы так или иначе прореагируют», - указал Ушаков.

По его словам, с представителями Европы обсуждается их возможная позиция, с которой они хотели бы участвовать в переговорах по Украины, однако о подключении европейцев к трехстороннему диалогу на украинском треке речи не идёт.

Ранее представитель Еврокомиссии Паула Пинью заявила, что предложение приехать в Москву было получено, указав, что в настоящее время ЕК не готова к двусторонним консультациям с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

