Ушаков: Россия не получала отказа от европейцев от поездки в Москву
Россия не получала отказа от представителей Европы от поездки в Москву. Об этом журналисту ВГТРК Павлу Зарубину рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Он отметил, что кроме различных публичных заявлений «есть сигналы и по другим линиям».
«Мы ждем. Приглашение по-прежнему действует, и мы надеемся, что европейцы так или иначе прореагируют», - указал Ушаков.
По его словам, с представителями Европы обсуждается их возможная позиция, с которой они хотели бы участвовать в переговорах по Украины, однако о подключении европейцев к трехстороннему диалогу на украинском треке речи не идёт.
Ранее представитель Еврокомиссии Паула Пинью заявила, что предложение приехать в Москву было получено, указав, что в настоящее время ЕК не готова к двусторонним консультациям с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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