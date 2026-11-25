Джигурда заявил, что составил завещание
Актёр Никита Джигурда рассказал РИА Новости, что врачи снова перевели его в реанимацию из-за риска повторного инфаркта.
По его словам, он находится под «тотальным контролем» медиков.
Также артист сообщил, что написал завещание своей супруге Марине Анисиной. И добавил, что за свою карьеру сделал много проектов, в том числе записал цикл песен на стихи поэтов. Джигурда подчеркнул, что они продолжат жить и после его смерти.
«Сейчас на всякий случай пишу художнику и скульптору Мише Шемякину прощальное сотворение, но посмотрим. Будем жить», — заключил актёр.
Ранее Джигурда был госпитализирован 23 ноября. Артист рассказал, что, по словам медиков, на ногах перенес инфаркт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Минтранс: Говорить о сроках восстановления Крымского моста пока рано
- Снегопад и пробки: Как не нарваться на увольнение из-за опоздания
- Джигурда заявил, что составил завещание
- Лавров: Если европейцы сядут за стол переговоров, то сразу положат на него ноги
- Выгодный симбиоз: Чем модель Click & Collect привлечет продавцов и покупателей
- Дегенеративная модель? Почему нейросети начали материться
- Россиянам посоветовали не чистить от снега неиспользуемый зимой автомобиль
- Лукашенко предупредил о риске ядерной войны из-за отказа от диалога с Россией
- Батарейка и безоблачная погода: Как лазерное оружие помогает сбивать дроны ВСУ
- Волочкова отказалась навещать попавшего в больницу Джигурду