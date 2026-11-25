По его словам, он находится под «тотальным контролем» медиков.

Также артист сообщил, что написал завещание своей супруге Марине Анисиной. И добавил, что за свою карьеру сделал много проектов, в том числе записал цикл песен на стихи поэтов. Джигурда подчеркнул, что они продолжат жить и после его смерти.

«Сейчас на всякий случай пишу художнику и скульптору Мише Шемякину прощальное сотворение, но посмотрим. Будем жить», — заключил актёр.

Ранее Джигурда был госпитализирован 23 ноября. Артист рассказал, что, по словам медиков, на ногах перенес инфаркт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

