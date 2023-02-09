«Заберем Одессу, Харьков и Киев»: Кадыров заявил, что Россия дойдет до Польши

Россия заберет у Украины Одессу, Харьков и Киев и дойдет до Польши, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телеканала «Грозный».

«Странное заявление!»: Генерал Соболев ответил Кадырову на призыв сдаться полякам

По словам Кадырова, страны НАТО не могут использовать танки в зоне СВО. Все идет к тому, что Россия заберет Одессу, Харьков и Киев, считает глава Чечни.

«К этому мы потихоньку идёт благодаря всем структурам, подразделениям, нациям и вероисповеданиям, которые сегодня объединились вокруг призыва нашего президента», - сказал руководитель республики.

Он выразил уверенность, что после освобождения украинских городов Россия дойдет до Польши.

Спецназ «Ахмат» и подразделения ЛНР отбили у ВСУ укрепрайон в районе населенного пункта Берестовое сообщил ранее Кадыров, передает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:УкраинаРамзан Кадыров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры