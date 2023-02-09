«Заберем Одессу, Харьков и Киев»: Кадыров заявил, что Россия дойдет до Польши
Россия заберет у Украины Одессу, Харьков и Киев и дойдет до Польши, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телеканала «Грозный».
По словам Кадырова, страны НАТО не могут использовать танки в зоне СВО. Все идет к тому, что Россия заберет Одессу, Харьков и Киев, считает глава Чечни.
«К этому мы потихоньку идёт благодаря всем структурам, подразделениям, нациям и вероисповеданиям, которые сегодня объединились вокруг призыва нашего президента», - сказал руководитель республики.
Он выразил уверенность, что после освобождения украинских городов Россия дойдет до Польши.
Спецназ «Ахмат» и подразделения ЛНР отбили у ВСУ укрепрайон в районе населенного пункта Берестовое сообщил ранее Кадыров, передает НСН.
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