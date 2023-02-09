«Заберем Одессу, Харьков и Киев»: Кадыров заявил, что Россия дойдет до Польши

По словам Кадырова, страны НАТО не могут использовать танки в зоне СВО. Все идет к тому, что Россия заберет Одессу, Харьков и Киев, считает глава Чечни.

«К этому мы потихоньку идёт благодаря всем структурам, подразделениям, нациям и вероисповеданиям, которые сегодня объединились вокруг призыва нашего президента», - сказал руководитель республики.

Он выразил уверенность, что после освобождения украинских городов Россия дойдет до Польши.

Спецназ «Ахмат» и подразделения ЛНР отбили у ВСУ укрепрайон в районе населенного пункта Берестовое сообщил ранее Кадыров, передает НСН.

