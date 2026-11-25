«Три ночи не спал»: Адвокат Жорин о самочувствии после операции
Адвокат Сергей Жорин, госпитализированный в травматологическое отделение больницы Cattinara в Италии, признался «Газете.Ru», что чувствует себя «не очень».
По его словам, из-за других больных он «уже три ночи совсем не спал».
«Соседи по палате в тяжелом состоянии и по ночам стонут», — рассказал Жорин.
Юрист также добавил, что ему, вероятно, еще какое-то время предстоит находиться в медучреждении.
О госпитализации Жорина стало известно 23 ноября. Его доставили в больницу Cattinara в итальянском регионе Фриули-Венеция-Джулия, где сделали операцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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