По его словам, из-за других больных он «уже три ночи совсем не спал».

«Соседи по палате в тяжелом состоянии и по ночам стонут», — рассказал Жорин.

Юрист также добавил, что ему, вероятно, еще какое-то время предстоит находиться в медучреждении.

О госпитализации Жорина стало известно 23 ноября. Его доставили в больницу Cattinara в итальянском регионе Фриули-Венеция-Джулия, где сделали операцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

