Минтранс: Говорить о сроках восстановления Крымского моста пока рано
Говорить о сроках восстановления автомобильной части Крымского моста в настоящее время преждевременно. Как пишет RT, об этом заявил глава Минтранса РФ Дмитрий Ядров.
«Идет соответствующее обследование», - сказал он журналистам.
Министр добавил, что конечные итоги восстановления моста определит рабочая группа, которой руководит вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Ранее вице-премьер Андрей Никитин заявил, что движение поездов по железнодорожной части Крымского моста возобновлено в полном объеме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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