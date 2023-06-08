Политолог Ищенко заявил, что на взятие Харькова уйдёт полгода
Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что в случае активного наступления российской армии на взятие Харькова уйдёт полгода.
Он сравнил Харьков с Бахмутом (российское название - Артёмовск) и указал, что Вооружённым силам РФ придётся брать «дом за домом» до полного освобождения города.
«Представим, что в Харькове закрылась 50-80-тысячная группировка, как в Бахмуте, но Харьков больше значительно... Если Бахмут брали за два месяца активной фазы, не считая предшествующие, Харьков тогда полгода будут брать», - заключил Ищенко.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что все позиции в Артемовске (Бахмут) переданы подразделениям Минобороны РФ, передает «Радиоточка НСН».
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