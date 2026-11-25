«Я приветствую недавно сделанное заявление министра иностранных дел Грузии о том, что не надо бояться контактов с Российской Федерацией», - сказал он.

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что этот прагматичный подход «отвечает интересам и грузинского народа, и наших отношений с Грузией».

Ранее мэр грузинской столицы Каха Каладзе заявил, что санкции в отношении России со стороны Тбилиси будут иметь губительный эффект для Грузии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

