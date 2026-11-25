Лавров: Россия заинтересована в нормализации отношений с Грузией
Россия заинтересована в нормализации отношений с Грузией. Как пишет RT, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Я приветствую недавно сделанное заявление министра иностранных дел Грузии о том, что не надо бояться контактов с Российской Федерацией», - сказал он.
Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что этот прагматичный подход «отвечает интересам и грузинского народа, и наших отношений с Грузией».
Ранее мэр грузинской столицы Каха Каладзе заявил, что санкции в отношении России со стороны Тбилиси будут иметь губительный эффект для Грузии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Ушаков заявил, что со стороны РФ с Зеленским переговоры никто не ведет
- Ушаков: Россия не получала отказа от европейцев от поездки в Москву
- Лавров: Россия заинтересована в нормализации отношений с Грузией
- «Три ночи не спал»: Адвокат Жорин о самочувствии после операции
- Минтранс: Говорить о сроках восстановления Крымского моста пока рано
- Снегопад и пробки: Как не нарваться на увольнение из-за опоздания
- Джигурда заявил, что составил завещание
- Лавров: Если европейцы сядут за стол переговоров, то сразу положат на него ноги
- Выгодный симбиоз: Чем модель Click & Collect привлечет продавцов и покупателей
- Дегенеративная модель? Почему нейросети начали материться