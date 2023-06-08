Полковник Макгрегор: результатом наступления ВСУ станет потеря Одессы
Украинская армия потерпит катастрофическое поражение в ходе контрнаступления. Такое мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Он предрек Киеву дальнейшие территориальные потери. По его словам, вопрос в том, что останется от Украины после поражения ее армии.
Макгрегор выразил уверенность, что после истощения ВСУ российские силы перейдут в наступление, пройдут по всей территории восточнее Днепра и освободят Одессу.
Полковник напомнил, что ВСУ уже пытались контратаковать, но каждый раз несли большие потери. Бывший советник Пентагона похвалил российскую армию за создание мощной обороны.
Телеканал СNN со ссылкой на источники в администрации США сообщил о больших потерях украинской армии в начале контрнаступления, отмечает «Радиоточка НСН».
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