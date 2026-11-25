Снегопад и пробки: Как не нарваться на увольнение из-за опоздания
Александр Южалин заявил НСН, что штрафов за опоздание не предусмотрено.
В интересах работника приложить все доказательства того, что он опоздал по уважительной причине, заявил НСН руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
Сотруднику, опоздавшему на работу из-за снегопада, необходимо сразу сообщить об этом начальству и привести доказательства попыток доехать вовремя, рассказал РИА Новости адвокат Сергей Дякин. Южалин раскрыл, как решается этот вопрос на практике.
«Что касается правового регулирования, у нас Трудовой кодекс в общих чертах говорит о том, что у работодателя есть право привлечь работника к дисциплинарной ответственности, если он нарушает трудовую дисциплину. И к случаям нарушения трудовой дисциплины может быть отнесена ситуация, когда работник не вышел на работу без уважительных причин. Но закон ничего не разъясняет по поводу того, что считать уважительной причиной, здесь решение принимает работодатель. Закон не обязывает работника предъявлять какие-то документы, подтверждающие, что он не смог выехать на работу из-за погодных условий, но работодатель имеет право запросить письменное объяснение, чтобы разобраться в ситуации. Работник имеет право указать, что опоздал или не вышел на работу, потому что была сложная ситуация с погодой, перебои с общественным транспортом. Дальше решение принимает сам работодатель, оценивая каждую ситуацию отдельно. У нас есть три вида дисциплинарной ответственности: замечание, выговор или увольнение. Никаких штрафов у нас не предусмотрено», - рассказал он.
Он также объяснил, какие доказательства потребуются работнику, если дело дойдет до суда.
«В интересах работника приложить все доказательства в этом случае. Практика показывает, что нужны скриншоты с погодных сайтов, а также скриншоты с ресурсов перевозчиков о том, что были перебои в транспорте. Что касается пробок, здесь сложнее. Можно сделать видео или фото, но не очень понятно, что эти фото подтверждают. Можно сделать запрос в департамент транспорта. Эти доказательства потребуются, если работник будет обжаловать, например, увольнение в суде. Как правило, дело до суда не доходит, в большинстве случае вопрос решается мирно. Но формально у работодателя есть право уволить работника за прогул, если он отсутствовал более четырех часов, поэтому такие случаи были», - заключил он.
Во вторник в Москве начался снегопад, который, по оценкам синоптиков, будет самым сильным в сезоне и принесет до 40% месячной нормы осадков в Новой Москве и Подмосковье. Пробки до 9 баллов ожидаются в Москве в среду вечером из-за снегопада, москвичам рекомендуется для поездок использовать метро, сообщил столичный департамент транспорта.
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