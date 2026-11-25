В интересах работника приложить все доказательства того, что он опоздал по уважительной причине, заявил НСН руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

Сотруднику, опоздавшему на работу из-за снегопада, необходимо сразу сообщить об этом начальству и привести доказательства попыток доехать вовремя, рассказал РИА Новости адвокат Сергей Дякин. Южалин раскрыл, как решается этот вопрос на практике.