Траты на распродажах нужно планировать заранее, а не залезать в кредиты из-за покупок ненужных вещей, объяснил в интервью НСН директор Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета Илья Иванинский.

По данным «Ленты.ру», почти половина россиян (47%) покупает на распродажах вещи, которые им не нужны, многие (41%) тратят больше, чем планировали, а треть (36%) и вовсе покупали вещи неподходящего размера или цвета только из-за скидки. Иванинский предостерег от «самого нелепого», что можно сделать на распродаже.