«Сиюминутное желание!»: Россиянам назвали «самую нелепую» ошибку на распродажах
Деньги на подарки нужно отложить заранее или получить с процентов в банках, но нельзя тратить последнее на ненужные вещи, сказал в эфире НСН Илья Иванинский.
Траты на распродажах нужно планировать заранее, а не залезать в кредиты из-за покупок ненужных вещей, объяснил в интервью НСН директор Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета Илья Иванинский.
По данным «Ленты.ру», почти половина россиян (47%) покупает на распродажах вещи, которые им не нужны, многие (41%) тратят больше, чем планировали, а треть (36%) и вовсе покупали вещи неподходящего размера или цвета только из-за скидки. Иванинский предостерег от «самого нелепого», что можно сделать на распродаже.
«Главная финансовая рекомендация на период распродаж, праздников или чего-то подобного - внимательно следить за соответствием своих доходов и трат. Самое нелепое, что может сделать человек, - это, подвергнувшись сиюминутному желанию купить что-то ненужное и залезть в долги, из которых потом долго придется выбираться. А потом люди берут кредиты, чтобы погасить другие кредиты. Периоды распродаж и праздников происходят ежегодно, а рациональный человек должен планировать вперед. Мы все знаем, что Новый год будет 31 декабря и надо заранее откладывать деньги на подарки, а не залезать сиюминутно в кредит и тратить последние деньги. Тогда проблемы будут минимальными», - объяснил эксперт.
Иванинский посоветовал класть деньги в банки, чтобы они приносили проценты.
«Распределять бюджет нужно, в первую очередь, с точки зрения сбережений. Если вы знаете, что у вас большое количество друзей и родных, которым необходимо подарить подарки, оптимально создать сбережения на них заранее. Сейчас любой банк предлагает различные накопительные счета, инвесткопилки и прочее. Это позволяет не только откладывать деньги, но и зарабатывать неплохие проценты на этих сбережениях. Тогда эти сбережения будут у вас под рукой, когда начнется период распродаж», - заключил собеседник НСН.
Центробанк РФ в преддверии так называемой «черной пятницы» рекомендовал россиянам завести отдельную банковскую карту для онлайн-шоппинга и перед покупками переводить на нее необходимую сумму, но не больше, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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