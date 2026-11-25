ХОТЯТ ПЕРЕМИРИЯ

Урсула фон дер Ляйен заявила, что на состоявшейся на прошлой неделе встрече «коалиции желающих» обсуждалось, что России следует согласиться на зимнее прекращение огня в отношении энергетической инфраструктуры, а также на перемирие, которое обеспечит безопасный вывоз продовольствия через Черное море.

По ее словам, это якобы будет говорить о том, что Россия готова к серьезным переговорам по этому вопросу с участием стран Европы.

При этом Сергей Лавров напомнил, что контактов России с Еврокомиссией по вопросам Украины никогда не было. По его словам, Брюссель занимается мегафонной дипломатией, и именно его подход по украинскому урегулированию несерьезен.

Приглашение представителям стран Европы посетить Москву для уточнения их переговорной позиции остается в силе. Россия надеется на ту или иную реакцию на это свое предложение, заявил журналисту Павлу Зарубину помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, реакции пока не последовало.

Он подчеркнул, что сейчас контактов с украинским лидером Владимиром Зеленским со стороны России нет.

НИКАКИХ ПЕРЕДЫШЕК

До этого политолог Олег Царёв в соцсетях заявил, что окружение американского лидера Дональда Трампа допускает завершение конфликта на Украине в течение недели, ссылаясь на сведения от знакомого из американских дипломатических кругов. При этом сам эксперт скептически отнесся к подобным прогнозам, указав на противоречия в позициях Киева, Евросоюза, Китая и Москвы.

Завершение конфликта на Украине в течение недели невозможно без ущемления интересов России, заявил НСН американист Сергей Судаков.