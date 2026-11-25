«И ноги на стол?»: В России ответили на «европейские условия» переговоров с Украиной
Если европейцы сядут за стол переговоров, то сразу положат на него ноги, заявил Сергей Лавров. А глава Еврокомиссии Фон дер Ляйен выдвинула условия для начала обсуждений с Россией.
Европа согласна вести переговоры с Россией после энергетического перемирия на всю зиму и новой сделки по проходу судов в Черном море на Украину, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на сессии Европарламента в Страсбурге.
Глава МИД РФ Сергей Лавров при этом заявил, что Россия должна понять, какую роль в целом хочет играть Евросоюз в переговорах по урегулированию украинского конфликта. Он указал, что изначально на предложение изложить свою позицию европейцы ответили отказом и высказали желание «сразу сесть за стол переговоров».
«Но с такими манерами и с такими намерениями они сядут за стол переговоров и тут же положат ноги на этот стол переговоров. Нам этого не надо», - сказал он.
ХОТЯТ ПЕРЕМИРИЯ
Урсула фон дер Ляйен заявила, что на состоявшейся на прошлой неделе встрече «коалиции желающих» обсуждалось, что России следует согласиться на зимнее прекращение огня в отношении энергетической инфраструктуры, а также на перемирие, которое обеспечит безопасный вывоз продовольствия через Черное море.
По ее словам, это якобы будет говорить о том, что Россия готова к серьезным переговорам по этому вопросу с участием стран Европы.
При этом Сергей Лавров напомнил, что контактов России с Еврокомиссией по вопросам Украины никогда не было. По его словам, Брюссель занимается мегафонной дипломатией, и именно его подход по украинскому урегулированию несерьезен.
Приглашение представителям стран Европы посетить Москву для уточнения их переговорной позиции остается в силе. Россия надеется на ту или иную реакцию на это свое предложение, заявил журналисту Павлу Зарубину помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, реакции пока не последовало.
Он подчеркнул, что сейчас контактов с украинским лидером Владимиром Зеленским со стороны России нет.
НИКАКИХ ПЕРЕДЫШЕК
До этого политолог Олег Царёв в соцсетях заявил, что окружение американского лидера Дональда Трампа допускает завершение конфликта на Украине в течение недели, ссылаясь на сведения от знакомого из американских дипломатических кругов. При этом сам эксперт скептически отнесся к подобным прогнозам, указав на противоречия в позициях Киева, Евросоюза, Китая и Москвы.
Завершение конфликта на Украине в течение недели невозможно без ущемления интересов России, заявил НСН американист Сергей Судаков.
«Я не вижу никаких предпосылок к тому, чтобы можно было это сделать без ущемления интересов России. Я считаю, что мы вполне выходим на ту зиму, которая является очень сложной для Украины, поэтому Украине нужно любой ценой получить передышку, перемирие, у них есть свои критерии. Есть некие гарантии безопасности для Украины, которые предлагал Трамп, по принципу пятой статьи НАТО. Для России это ничем не отличается от вступления Украины в НАТО, поэтому этот вариант для нас не может быть приемлемым», - отметил он.
Российская сторона неоднократно подчеркивала, что временное перемирие Москву не устроит.
Конфликт на Украине не близится к завершению, а наоборот переживает эскалацию не без усилий европейцев, заявил НСН председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«Я не вижу предпосылок для окончания конфликта, хотя бы потому, что глобалисты, стоящие за Владимиром Зеленским, делают все, чтобы повысить градус этого конфликта», - добавил он.
Если Европа откажется от ультиматумов и выработает единое мнение по Украине, переговоры могут привести к соглашению только весной-летом, заявил НСН венгерский журналист Габор Штир.
«В любом случае это долгий процесс, это минимум год. Если все будет идти правильно, можно ждать какого-то решения следующей весной-летом. Участие европейцев должно приблизить решение конфликта. Но если Европа продолжит свою политику, это будет тупик, они должны договариваться конструктивно», - отметил он.
А журналист и телеведущий, гражданин Франции Владимир Познер в беседе с НСН заявил, что, например, президент Франции Эммануэль Макрон и немецкий канцлер Фридрих Мерц находятся не в лучшем положении, чтобы выдвигать какие-то предложения и условия на переговорах по Украине.
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