«Не первоочередная проблема!»: Что на самом деле нужно российским диабетикам
Страдающим от диабета пациентам нужно не приложение, а обеспечение системами непрерывного мониторинга 18+, заявила НСН Эльвира Густова.
Сегодня люди, страдающие от сахарного диабета, вынуждены обращаться в прокуратуру и ходить по судам, чтобы получить системы непрерывного мониторинга. Не лучше ли выделить деньги на закупку этих систем, сказала НСН президент Московской диабетической ассоциации Эльвира Густова.
В Госдуме предложили создать специализированное федеральное приложения для страдающих диабетом россиян. По мнению авторов инициативы, это упростит процесс их лечения и позволит снизить нагрузку на медработников первичного звена. Как заявил ТАСС председатель думского комитета по охране здоровья Владимир Сысоев, в России официально зарегистрировано более 6,1 млн человек с сахарным диабетом, а по оценкам врачей, больных еще больше – порядка 10-12 млн. Сысоев отметил, что фракция ЛДПР выступает за создание единого приложения, интегрированного с Единой государственной информационной системой здравоохранения. По словам Густовой, данная инициатива – вовсе не то, в чем реально нуждаются диабетики.
«Данная инициатива – вовсе не первоочередная проблема, связанная с поддержкой людей с диабетом. Самые острые – это своевременное и качественное обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения. Для примера вот одна из них: пациенты с диабетом в возрасте18+ не обеспечиваются системами непрерывного мониторинга, в связи с отсутствием финансирования. Так вот, какой объем финансирования потребуется на разработку специализированного приложения? Не лучше ли на эти деньги обеспечить пациентов тем, что им действительно необходимо? Это сейчас самый больной вопрос. Люди, чтобы получить эти системы, вынуждены обращаться в прокуратуру и ходить по судам. Просто выделите деньги на закупку систем, и обеспечьте ими взрослых, страдающих сахарным диабетом, согласно клиническим рекомендациям и стандартам медицинской помощи», – сказала Густова.
Эксперт также призвала пересмотреть ситуацию с выпиской рецептов. Сегодня они выписываются максимум на три месяца.
«У нас есть электронные карты. Рецепты можно было бы выписывать на полгода или даже на год. И была такая практика, Минздрав разрешал. Но суть в том, что закупки препаратов сегодня затягиваются и вовремя они не приходят. Тут больше, вероятнее, подействует другая инициатива депутатов – ввести уголовную ответственность для медработников, которые затягивают сроки закупок и не проводят тендеры», – сказала Густова.
Эксперт также оценила цифры, согласно которым в стране от 6 до 12 млн диабетиков, а также рассказала, кто еще находится в группе риска, и как этот риск снизить.
«Все так. В первую очередь в группе риска находятся люди: с избыточным весом или ожирением, с малоподвижным образом жизни, с нерациональным питанием, старше 40–45 лет, с наследственностью, с артериальной гипертензией. А людям с хроническими заболеваниями в любом возрасте нужно минимум раз в год проходить диспансеризацию», – рекомендовала эксперт.
Директор НМИЦ эндокринологии имени академика И.И. Дедова Наталья Мокрышева ранее заявила, что победа над сахарным диабетом второго типа станет возможна в ближайшие десятилетия, сообщала «Радиоточка НСН».
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