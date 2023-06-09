Аксенов заявил, что цели спецоперации будут скорректированы

Как отметил политик в интервью телеканалу «Крым 24», президент России Владимир Путин ранее обозначил цели СВО.

«Однако, ситуация меняется ежедневно, думаю, что все-таки и цели будут так или иначе скорректированы, я лично не сомневаюсь», — считает Аксенов.

Глава Крыма поделился, что изначально считал возможным вступление значительной «не демилитаризованной» части Украины в НАТО или Евросоюз. Как отметил Аксенов, в этом случае было бы затруднительно далее выстраивать контакты с Киевом.

Ранее глава Крыма предложил прекратить поставки нефти и газа странам, которые предоставляют вооружение Украине, пишет Газета.ру. По словам политика, следует исходить из того, что поставляющие оружие Киеву государства являются участниками конфликта, отмечает Ura.ru.

