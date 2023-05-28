Полковник Макгрегор: после разгрома ВСУ Россия освободит Харьков и Одессу

Макгрегор считает, что Россия ждет контрнаступления Украины. После его отражения Вооруженные силы РФ нанесут удар в направлении Харькова и Одессы, предположил полковник.

«Они пойдут на Одессу и Харьков и возьмут эти города», - сказал он.

В интервью BBC секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ могут начать контрнаступление «когда угодно», передает «Радиоточка НСН».

