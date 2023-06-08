«Сравнять с землей»: ВСУ начали вторую волну наступления на Запорожье
Ночью 8 июня ВСУ начали масштабное наступление на Запорожском направлении, предприняв две попытки атаки. ВС РФ отражают наступление, однако украинские военные, по некоторым данным, все же смогли закрепиться на ряде позиций России.
В ночь на 8 июня член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что танковая группа ВСУ начала наступление на Ореховском участке Запорожского направления — между Малой Токмачкой и Новоданиловкой. Он отметил, что идет «бой высокой интенсивности».
«Противник ведет непрерывный огонь из артиллерии и танков по нашим позициям, пытаясь сравнять их с землей», — написал Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, массированный удар по Токмаку, предварительно, наносился из РСЗО HIMARS. Рогов указал, что, по оценкам военных и местных жителей, такого массированного удара по городу не было за все время проведения спецоперации. По его данным, за один день на небольшом участке Запорожского фронта в районе Лобкового и Жеребянок украинские военные потеряли не менее восьми танков. Рогов также напомнил, что Токмак является одной из главных ключевых точек российской обороны на Запорожском направлении.
Уже около 3:00 утра Рогов сообщил, что российские войска отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). В этом помогли минные поля, работа артиллерии и авиации, сказал он. Видимо, в ходе первой волны атаки ВСУ был ликвидирован и прорыв в районе села Новодаровка в Запорожской области (направление Гуляйполя). Начальник пресс-центра российской группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что она помешала ВСУ прорваться: в этом районе в бой была введена бронегруппа на БМП-2, которая «успешно поразила технику и живую силу ВСУ».
«Благодаря решительным действиям (командира мотострелковой роты – ред. НСН) капитана (Рустама – ред. НСН) Хисматова личный состав подразделения не допустил прорыва противника и обеспечил удержание выгодного рубежа», — приводит ТАСС слова Чехова.
ВТОРАЯ ПОПЫТКА
Однако уже в 4:00 утра Telegram-канал «Оперативные сводки» сообщил, что под Ореховом снова началось крупное наступление ВСУ, с применением большого количества бронетехники.
«После кратковременного затишья началась вторая волна наступления. Суммарно, ВСУ наступали в Запорожье по пяти направлениям. Сообщается, что на одном из направлений противнику удалось закрепиться на высоте 178.2 силами РТГр из состава 31 ОМБр. Теперь враг подтягивает туда новые силы, чтобы развить успех. Продолжаются тяжелые бои», - говорится в сообщении и подчеркивается, что потери ВСУ кратно превосходят потери ВС РФ.
Об активных действиях ВСУ на Запорожье сообщают и военные корреспонденты. Утром 8 июня Telegram-канал WarGonzo рассказал со ссылкой на источники, что ВСУ задействовали в ночной атаке на Запорожье до 120 единиц техники.
«После по-настоящему массированной арт-обработки на нашу линию обороны выдвинулись четыре колонны - в каждой из которых по 25/30 единиц техники. Бронегруппы были разделены по парам, во главе каждой по 4/5 танков - на/в остальной технике – пехота», - сообщается в сводке канала.
Он сообщил, что в первую попытку наступления ночью большая часть танков ВСУ подорвалась на минных полях. При этом военкоры отметили, что ВСУ смогли пробиться к двум позициям российских войск, которые до этого были «в хлам развалены» обстрелами. Около 7 утра уточнялось, что на направлении Орехов-Токмак продолжаются активные боевые действия.
«Как сообщают источники с фронта, при атаке с Орехова противник задействовал около десяти танков. При поддержке бронетехники вражеская пехота зацепилась за передний край наших позиций. Бой продолжается», - подчеркивалось в сообщении.
ДРУГИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Между тем украинские войска продолжают вести активный обстрел Донецкой народной республики. В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины 8 июня сообщили, что ВСУ обстреляли Горловку и Донецк, за ночь выпустив по ним 11 снарядов.
Так, после украинских обстрелов серия взрывов прогремела в Сумах. По данным украинского телеканала ТСН, в регионе была объявлена воздушная тревога. Также сирены звучали в Полтавской, Харьковской и Черниговской областях Украины. В Минобороны РФ эту информацию еще не комментировали.
Об опасностях прорыва российской обороны предупреждал глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он сообщил 5 июня, что ВСУ якобы заняли часть села Берховка к северу от Артемовска (Бахмута) в Донбассе. Однако экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) опроверг эту информацию. По его словам, наступление Украины в этом районе не представляет никакой угрозы.
«Даже если враг вновь возьмет под контроль пару-тройку сел и даже если влезет обратно в Бахмут - стратегически обстановка не изменится "от слова вообще". Будут только новые бои на взаимное истощение, перспектив прорыва нашего фронта в районе Бахмута - у врага очень немного», - написал Стрелков в своем Telegram-канале.
Тем временем военные и эксперты отмечают, что украинские войска могут нанести удар и на Харьковском направлении. Эксперт бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков в интервью НСН заявил, что после вялой попытки наступления ВСУ будут искать самый слабый участок в обороне российской армии. По его мнению, удар будет нанесен на Харьковском направлении.
«По всей видимости, наступление у Украины получается вяло. Они предприняли разведку боем на нескольких участках фронта, но прорвать оборону у них с ходу не получилось, поэтому они взорвали дамбу. Есть версия, что ВСУ сделали это для того, чтобы снять с Херсонского направления войска и перебросить на другое направление. Это не значит, что они оставили свои планы о наступлении. Вероятно, они планируют сосредоточить на каком-то одном направлении ударный кулак. Скорее всего, он будет на Харьковском, потому что оборона у нас там не очень хорошая. Если быть объективным, у Украины недостаточно сил для того, чтобы тягаться с российской армией по всем критериям», - говорил Калмыков.
Ранее, 5 июня, Минобороны России сообщило о крупномасштабном наступлении ВСУ на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении. В ведомстве отметили, что Киев не достиг целей и наступление было сорвано, сообщает «Радиоточка НСН».
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