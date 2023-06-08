«Сравнять с землей»: ВСУ начали вторую волну наступления на Запорожье

Уже около 3:00 утра Рогов сообщил, что российские войска отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). В этом помогли минные поля, работа артиллерии и авиации, сказал он. Видимо, в ходе первой волны атаки ВСУ был ликвидирован и прорыв в районе села Новодаровка в Запорожской области (направление Гуляйполя). Начальник пресс-центра российской группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что она помешала ВСУ прорваться: в этом районе в бой была введена бронегруппа на БМП-2, которая «успешно поразила технику и живую силу ВСУ».

«Благодаря решительным действиям (командира мотострелковой роты – ред. НСН) капитана (Рустама – ред. НСН) Хисматова личный состав подразделения не допустил прорыва противника и обеспечил удержание выгодного рубежа», — приводит ТАСС слова Чехова.

ВТОРАЯ ПОПЫТКА

Однако уже в 4:00 утра Telegram-канал «Оперативные сводки» сообщил, что под Ореховом снова началось крупное наступление ВСУ, с применением большого количества бронетехники.

«После кратковременного затишья началась вторая волна наступления. Суммарно, ВСУ наступали в Запорожье по пяти направлениям. Сообщается, что на одном из направлений противнику удалось закрепиться на высоте 178.2 силами РТГр из состава 31 ОМБр. Теперь враг подтягивает туда новые силы, чтобы развить успех. Продолжаются тяжелые бои», - говорится в сообщении и подчеркивается, что потери ВСУ кратно превосходят потери ВС РФ.

Об активных действиях ВСУ на Запорожье сообщают и военные корреспонденты. Утром 8 июня Telegram-канал WarGonzo рассказал со ссылкой на источники, что ВСУ задействовали в ночной атаке на Запорожье до 120 единиц техники.

«После по-настоящему массированной арт-обработки на нашу линию обороны выдвинулись четыре колонны - в каждой из которых по 25/30 единиц техники. Бронегруппы были разделены по парам, во главе каждой по 4/5 танков - на/в остальной технике – пехота», - сообщается в сводке канала.

Он сообщил, что в первую попытку наступления ночью большая часть танков ВСУ подорвалась на минных полях. При этом военкоры отметили, что ВСУ смогли пробиться к двум позициям российских войск, которые до этого были «в хлам развалены» обстрелами. Около 7 утра уточнялось, что на направлении Орехов-Токмак продолжаются активные боевые действия.