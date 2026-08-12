На Кубани число погибших после атаки ВСУ выросло до трех человек

Побережье Краснодарского края ночью 12 августа на подверглось массированному налёту нескольких сотен беспилотников ВСУ. Как пишет RT, об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В ЛНР из-за атак ВСУ погиб ребенок и были ранены восемь человек

«Три человека погибли, в том числе восьмилетний ребёнок. Невозможно подобрать слова, чтобы утешить близких, выражаю искренние соболезнования», - написал он в своём Telegram-канале.

Также Кондратьев рассказал, что число пострадавших выросло «как минимум до 24 человек», из них 12 были госпитализированы, состояние двоих врачи оценивают, как тяжёлое.

Ранее сообщалось о двух погибших в результате атаки ВСУ. В Новороссийске погиб ребёнок, а в посёлке Волна Темрюкского района - мужчина, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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