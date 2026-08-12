На Кубани число погибших после атаки ВСУ выросло до трех человек

«Три человека погибли, в том числе восьмилетний ребёнок. Невозможно подобрать слова, чтобы утешить близких, выражаю искренние соболезнования», - написал он в своём Telegram-канале.

Также Кондратьев рассказал, что число пострадавших выросло «как минимум до 24 человек», из них 12 были госпитализированы, состояние двоих врачи оценивают, как тяжёлое.

Ранее сообщалось о двух погибших в результате атаки ВСУ. В Новороссийске погиб ребёнок, а в посёлке Волна Темрюкского района - мужчина, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».