Мантуров заявил о начале первых поставок пассажирского самолета Ил-114-300

«Мы начинаем первые поставки», — сказал он в ходе сессии «Родина — это люди. Технологический суверенитет».

Он отметил, что мобильность людей и связанность большой территории страны - это «ещё одно измерение технологического суверенитета». По его словам, создание современного флота гражданской авиации играет здесь ключевое значение.

Ранее Минпромторг получил одобрение президента РФ Владимира Путина на производство восьми Ил-114-300, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».