Мантуров заявил о начале первых поставок пассажирского самолета Ил-114-300
Первые поставки пассажирского самолёта Ил-114‑300 в России уже начались. Как сообщает RT, об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
«Мы начинаем первые поставки», — сказал он в ходе сессии «Родина — это люди. Технологический суверенитет».
Он отметил, что мобильность людей и связанность большой территории страны - это «ещё одно измерение технологического суверенитета». По его словам, создание современного флота гражданской авиации играет здесь ключевое значение.
Ранее Минпромторг получил одобрение президента РФ Владимира Путина на производство восьми Ил-114-300, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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