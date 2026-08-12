Мантуров заявил о начале первых поставок пассажирского самолета Ил-114-300

Первые поставки пассажирского самолёта Ил-114‑300 в России уже начались. Как сообщает RT, об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

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«Мы начинаем первые поставки», — сказал он в ходе сессии «Родина — это люди. Технологический суверенитет».

Он отметил, что мобильность людей и связанность большой территории страны - это «ещё одно измерение технологического суверенитета». По его словам, создание современного флота гражданской авиации играет здесь ключевое значение.

Ранее Минпромторг получил одобрение президента РФ Владимира Путина на производство восьми Ил-114-300, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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