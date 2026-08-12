Технологии против неурожая: Как дроны помогают в сельском хозяйстве
Сегодня в сельском хозяйстве активно внедряются искусственный интеллект и агродроны, сказал НСН Григорий Кухаренко.
Несмотря на ряд негативных факторов, которые влияют на качество урожая, Россия выходит на ведущие места в мире по агротехнологиям, порой являясь «законодателем мод» в этой отрасли. Об этом в пресс-центре НСН заявил эксперт в области селекции и агротехнологий, агропредприниматель Григорий Кухаренко.
«Безусловно, на качество урожая влияют такие факторы, как болезни, вредители, стресс от засухи, заморозков. Но мы знаем технологии, мы работаем с ними, мы в некоторых секторах задаем мировые темпы по технологиям. Мы в свое время вытеснили Канаду из таких регионов, как Италия. Кроме того, Россия занимает второе место в мире по потреблению розового томата: мы выходим на неплохие обороты закрытого грунта, увеличен сбор и площади открытого грунта. То же самое касается картофеля. Здесь все решают технологии, зачастую фермер инициирует эти технологии. Сейчас активно вводится искусственный интеллект, работа с агродронами, хотя в некоторых регионах по понятным причинам мы не можем их использовать. Потихоньку технологии, глобальные тренды наступают, но мы должны быть к ним готовы», — сказал Кухаренко.
Ранее Кухаренко заявил, что в России необходимы региональные ассоциации фермеров, которые могли бы помочь получить квоты на дизельное топливо.
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