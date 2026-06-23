Роналду первым в истории забил гол на шести чемпионатах мира
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду открыл счет своим голам на чемпионате мира 2026 года. Форвард отличился на шестой минуте матча второго тура группового этапа против команды Узбекистана, сообщает RT.
Этот точный удар позволил португальцу прервать серию из 10 матчей без голов на крупных турнирах и переписать историю футбола. Роналду стал первым игроком в мире, которому удалось забить на шести чемпионатах мира, тогда как его главный соперник Лионель Месси отличался лишь на пяти мундиалях.
Успех пришел к спортсмену после неудачного старта на текущем турнире, впервые проходящем на стадионах трех государств – США, Канады и Мексики.
В первом туре португальцы сенсационно сыграли вничью со сборной ДР Конго со счетом 1:1, а сам Роналду провел на поле все 90 минут и за всю игру лишь 25 раз коснулся мяча, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Москве бензовозам разрешили въезжать без оформления пропуска
- В Москве школьница сдала ЕГЭ по четырем предметам на 400 баллов
- Россияне стали ходить в спортзалы ради снятия стресса, а не для похудения
- Биохимик предупредила об опасности фастфуда для мозга и памяти
- «На амбразуру не бросимся»: Марочко назвал ближайшие цели российской армии
- Путин: Президентский полк никогда не подведет народ России
- СМИ: Бывшего главу «Аэрофлота» арестовали в Москве
- Роналду первым в истории забил гол на шести чемпионатах мира
- В России зафиксировали начало сезонного роста случаев сальмонеллеза
- Суд взыскал с Аллы Пугачевой 17 тысяч рублей долга за коммуналку