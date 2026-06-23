Роналду первым в истории забил гол на шести чемпионатах мира

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду открыл счет своим голам на чемпионате мира 2026 года. Форвард отличился на шестой минуте матча второго тура группового этапа против команды Узбекистана, сообщает RT.

Этот точный удар позволил португальцу прервать серию из 10 матчей без голов на крупных турнирах и переписать историю футбола. Роналду стал первым игроком в мире, которому удалось забить на шести чемпионатах мира, тогда как его главный соперник Лионель Месси отличался лишь на пяти мундиалях.