«Диву даешься!» Матвеев раскрыл, кто стоит за его «изгнанием» из Госдумы
Михаил Матвеев заявил НСН, что решение суда будет зависеть от политических сигналов сверху. При этом Константин Затулин заявил, что Госдуме будет лучше без Матвеева.
Депутат Госдумы Михаил Матвеев в беседе с НСН заявил, что не намерен покидать Россию, если не получится переизбраться в Госдуму на фоне судебного иска.
Против Матвеева ранее подала в суд его оппонент по округу в Самарской области Анна Саранцева. Она обвинила Матвеева в нарушении избирательного законодательства и авторских прав из‑за публикации изображения, якобы принадлежащего СМИ. Матвеев объяснил, почему потребовал перенести заседание на завтра.
«Уже поступила новая партия дополнительных жалоб истца, с которыми тоже нужно было ознакомиться. Поэтому я ходатайствовал о том, чтобы заседание отложили до завтрашнего дня. Суть претензий понятна. Если пойти по этому пути, и считать, что любая ссылка, которая ведет на материал, автоматически делает агитационным весь ресурс, то это открывает безграничный простор для избирательного применения закона», - объяснил он.
Депутат добавил, что ситуацию можно назвать попыткой сделать предстоящие выборы незаконными.
«Иск подала Анна Саранцева, кандидат "Партии пенсионеров", но она является родной сестрой помощника кандидата Александра Живайкина от другой партии. Мы понимаем, кто стоит за этим иском. Сегодня в суде произошла оговорка по Фрейду. Предъявили фотографию Живайкина, размещенные в моем Telegram-канале, сказав, что я разместил фотографии истца. Если вовремя не остановиться после снятия партии "Яблоко", может сложиться впечатление, что кто-то решил полностью делегитимизировать выборы. Люди, конечно, возмущены такими попытками снять меня с выборов. Это абсурд, претензии такие, что диву даешься. Я рассчитываю на победу в суде. Но думаю, многое будет зависеть от политических сигналов, поступающих сверху по этому делу. Внимание к нему большое, может быть, это на что-то повлияет», - сказал Матвеев.
Он также подчеркнул, что независимо от исхода не планирует уезжать из страны.
«Я не являюсь оппозиционером. Конечно, не собираюсь никуда уезжать. Во-первых, я русский человек, державник в квадрате. Во-вторых, я нахожусь под санкциями большинства стран. Зачем мне уезжать?» - сказал депутат.
В свою очередь депутат Госдумы Константин Затулин в разговоре с НСН допустил, что Госдума без Матвеева только выиграет.
«Думаю, парламенту было бы лучше без Матвеева как в будущем, так и в этом созыве. Его мишенью сегодня являются мигранты из стран Средней Азии – таджики, узбеки, киргизы. Он, не стесняясь, оскорбляет их. Раздувая темные чувства населения, считает, что таким образом набирает очки. Я с удивлением узнал, что он автор 27 принятых законов. На самом деле лишь один законопроект, в котором он был соавтором, принят Госдумой. Все его речи и действия укладываются в разжигание межнациональной розни. Остальные претензии к нему, включая публикацию фотографий, – поводы. Он просто опасен в такое трудное время, поскольку раздувает конфликты, которых могло бы не быть», - заявил он.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила о завершении регистрации федеральных списков кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва, напоминает «Радиоточка НСН».
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