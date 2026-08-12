Депутат добавил, что ситуацию можно назвать попыткой сделать предстоящие выборы незаконными.

«Иск подала Анна Саранцева, кандидат "Партии пенсионеров", но она является родной сестрой помощника кандидата Александра Живайкина от другой партии. Мы понимаем, кто стоит за этим иском. Сегодня в суде произошла оговорка по Фрейду. Предъявили фотографию Живайкина, размещенные в моем Telegram-канале, сказав, что я разместил фотографии истца. Если вовремя не остановиться после снятия партии "Яблоко", может сложиться впечатление, что кто-то решил полностью делегитимизировать выборы. Люди, конечно, возмущены такими попытками снять меня с выборов. Это абсурд, претензии такие, что диву даешься. Я рассчитываю на победу в суде. Но думаю, многое будет зависеть от политических сигналов, поступающих сверху по этому делу. Внимание к нему большое, может быть, это на что-то повлияет», - сказал Матвеев.

Он также подчеркнул, что независимо от исхода не планирует уезжать из страны.

«Я не являюсь оппозиционером. Конечно, не собираюсь никуда уезжать. Во-первых, я русский человек, державник в квадрате. Во-вторых, я нахожусь под санкциями большинства стран. Зачем мне уезжать?» - сказал депутат.