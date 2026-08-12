«Площади под посевы у нас существенно сокращаются. Если бы они остались хотя бы на уровне прошлого года, урожай мог бы быть и побольше, учитывая, что юг восстановился, а средняя полоса России, Урал и Поволжье так не провалятся, как в прошлом году провалился юг. Это происходит по экономическим причинам из-за невыгодности посевов. По данным Росстата, посевные площади под всеми зерновыми и зерно-бобовыми упали с 43,75 млн га в 2025 году до 40,83 млн га в 2026 году. Площадь пшеницы сократилась с 26,9 млн га до 25,5 млн га, кукурузы — с 2,6 млн га до 2,5 млн га, под гречихой идет сокращение с 751 тысячи га до 683 тысяч га, под овсом — с 1,7 до 1,5 млн га, под рисом с 201 тысяч га до 146 тысяч га. Есть сокращение под просом, под зерно-бобовыми (с 4,1 млн га до 2,9 млн га), в том числе под горохом (с 2,25 млн га до 1,78 млн га). Слабый рост есть только по ячменю, но он совсем небольшой. При этом наблюдается рост под масличными, то есть площади переориентируются под масличные культуры: подсолнечник, рапс. Вместе с тем под соей, например, площади сократились примерно на 700 тысяч га, есть некоторое сокращение и под масличным льном (с 1,96 млн га до 1,86 млн га)», — сказал Злочевский.

Ранее Злочевский заявил, что очень хороший урожай зерна в этом году обернулся экономической катастрофой — на фоне вражеских прилетов по терминалам в Азовском и Черноморском бассейне отгрузки почти остановлены, а цены падают колоссальными темпами.

