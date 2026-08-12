В России назвали причину освобождения экс-морпеха США Гилмана
Освобождение экс-морпеха США Гилмана, осуждённого в РФ за насилие в отношении представителя власти, показывает, что контакты между Москвой и Вашингтоном всё ещё ведутся. Об этом «ФедералПресс» заявил политолог-американист, преподаватель Института общественных наук РАНХиГС Артемий Атаманенко.
По его словам, подобные действия «направлены на поддержание текущих отношений», а также показывают, что стороны готовы общаться.
«Учитывая, что на ключевом для отношений России и США треке – украинском урегулировании – сейчас определённое затишье, такого рода события показывают, что контакты продолжаются», - отметил эксперт.
Атаманенко добавил, что пока на ключевом направлении ни одна из сторон не предлагает какого-либо продвижения, подобные решения «нужны для поддержания тонуса в переговорном процессе.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Москва освободила Гилмана без требования обменять его на кого-то из российских заключенных, пишут «Известия».
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