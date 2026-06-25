Иран потребовал от ФИФА отменить тематические акции на ЧМ

Федерация футбола Ирана обратилась в Международную федерацию футбола (ФИФА) с требованием не проводить на стадионах чемпионата мира 2026 года акции в поддержку ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает РЕН ТВ.

Представитель иранской команды подчеркнул, что никаких церемоний или рекламных мероприятий, связанных с этой тематикой, не должно быть внутри стадиона или в рамках матчевой среды.