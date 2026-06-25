Иран потребовал от ФИФА отменить тематические акции на ЧМ
Федерация футбола Ирана обратилась в Международную федерацию футбола (ФИФА) с требованием не проводить на стадионах чемпионата мира 2026 года акции в поддержку ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает РЕН ТВ.
Представитель иранской команды подчеркнул, что никаких церемоний или рекламных мероприятий, связанных с этой тематикой, не должно быть внутри стадиона или в рамках матчевой среды.
Он отметил, что Иран и Египет являются мусульманскими странами с общими культурными и религиозными ценностями, поэтому выступают против подобных инициатив на футбольных аренах.
ФИФА была официально проинформирована о совместном решении двух стран. В Тегеране ожидают, что международная федерация примет необходимые меры для предотвращения любых тематических мероприятий в рамках официальной программы матчей.
Несколькими днями раньше сборная Ирана подала жалобу в ФИФА из-за ограничений на поездки, которые ставят команду в неравные условия на чемпионате мира 2026 год, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Представитель Минцифры на ПМЮФ рассказала об опасности дипфейков
- Александр Серов предложил «сжечь на костре» президента Молдавии Санду
- Бензовозы в Москве отказались сопровождать полицейским кортежем
- Россиянам рассказали об особенностях выплаты зарплаты в июле
- Иран потребовал от ФИФА отменить тематические акции на ЧМ
- Трунов объяснил слова Резника об отмене вердиктов присяжных
- Суд обязал «Ералаш» передать документы сыну Бориса Грачевского
- Агутин, Шнуров и Клава Кока попали в черный список минкульта Молдавии
- В Москве арестовали участников схемы по выводу 30 млрд рублей через Qiwi
- В Минздраве передумали полностью оцифровывать медкнижки