Иран потребовал от ФИФА отменить тематические акции на ЧМ

Федерация футбола Ирана обратилась в Международную федерацию футбола (ФИФА) с требованием не проводить на стадионах чемпионата мира 2026 года акции в поддержку ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает РЕН ТВ.

Представитель иранской команды подчеркнул, что никаких церемоний или рекламных мероприятий, связанных с этой тематикой, не должно быть внутри стадиона или в рамках матчевой среды.

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Он отметил, что Иран и Египет являются мусульманскими странами с общими культурными и религиозными ценностями, поэтому выступают против подобных инициатив на футбольных аренах.

ФИФА была официально проинформирована о совместном решении двух стран. В Тегеране ожидают, что международная федерация примет необходимые меры для предотвращения любых тематических мероприятий в рамках официальной программы матчей.

Несколькими днями раньше сборная Ирана подала жалобу в ФИФА из-за ограничений на поездки, которые ставят команду в неравные условия на чемпионате мира 2026 год, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: dpa/picture-alliance
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