Суперкомпьютер Opta назвал нового фаворита чемпионата мира по футболу

Суперкомпьютер статистической платформы Opta изменил своё «мнение» относительно главного претендента на победу в чемпионате мира по футболу 2026 года.

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Если ранее первое место в списке претендентов занимала сборная Испании, то после первого тура наибольшие шансы на титул оказались у команды Франции - 15,73%. Испанцы же переместились на четвёртое место (12,1%), пропустив вперёд Англию (12,3%) и Аргентину (12,3).

В ТОП-10 фаворитов также попали Германия (6,43%), Португалия (5,94%), Бразилия (5,37%), Норвегия (4,68%), Нидерланды (3,06%) и Колумбия (2,80%).

Ранее утболисты сборной Испании сыграли вничью (0:0) с командой Кабо-Верде в матче первого тура группового этапа чемпионата мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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