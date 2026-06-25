Канадский футболист побил рекорд Дзюбы по скорости забивания на чемпионате мира

Канадский футболист Промис Дэвид стал автором самого быстрого гола на домашнем чемпионате мира после выхода на замену.

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В матче против сборной Швейцарии игрок вышел на поле на 75-й минуте матча, а уже на 76-й отправил мяч в ворота соперников. На всё Дэвиду потребовалась всего 71 секунда.

Неспотря на гол нового рекордстмена Канада уступила со счётом 1:2, однако заняла второе место в группе В и впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира.

Предыдущий рекорд принадлежал Артему Дзюбе. На чемпионате мира 2018 года в России он забил гол в матче против Саудовской Аравии через 90 секунд после появления на поле.

Ранее нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым в мире футболистом, которому удалось забить на шести чемпионатах мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / CHRIS TORRES / EPA
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