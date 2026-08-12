Учителям школ и воспитателям детских садов ежегодно по желанию надо предоставлять не менее 10 сеансов психологической реабилитации, сообщил ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб. По его словам, для разгрузки также следовало бы подумать об уменьшении наполняемости классов в школах и групп в детских садах. Смолин со своей стороны предложил увеличить оклады.

«Проблема эмоционального выгорания не может не ощущаться в педагогической среде, потому что нагрузка российских учителей растет непропорционально их заработной плате. В моей родной Омской области нагрузка приближается к двум ставкам, в городе даже чуть выше. Не уверен, что нам надо искать паллиативное решение, а именно привлекать психологов для помощи психологам. Думаю, требуется другой путь. Надо увеличить базовые оклады учителей, чтобы они могли нормально работать на ставку с небольшим, а не на две. Как учитель по первой специальности, я утверждаю, что нормально работать на две ставки невозможно. Учитель не сможет отдать ученику то, что положено», - сказал он.

Ранее Росстат сообщил, что средняя зарплата учителей в 2025 году превысила 70 тысяч рублей, оплата труда в сфере образования выросла на 13%.

