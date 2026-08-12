Путин заявил о росте конфликтного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе

По его словам, в регион просачивается НАТО, также здесь создаются новые военно-политические блоки.

Он также указал, что в АТР «размещаются и планируются к размещению новые системы оружия», создающие угрозы и для России.

«Нагнетается напряжённость и в соседней Арктической зоне», - добавил глава государства.

Ранее Путин заявил, что Москва будет зеркально отвечать на захват российских торговых судов, пишут «Известия».