Путин заявил о росте конфликтного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Конфликтный потенциал в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) растёт. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, в регион просачивается НАТО, также здесь создаются новые военно-политические блоки.
Он также указал, что в АТР «размещаются и планируются к размещению новые системы оружия», создающие угрозы и для России.
«Нагнетается напряжённость и в соседней Арктической зоне», - добавил глава государства.
Ранее Путин заявил, что Москва будет зеркально отвечать на захват российских торговых судов, пишут «Известия».
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