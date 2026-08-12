Путин наградил режиссера Сурикову орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

В документе говорится, что Сурикова, которая сняла в том числе такие фильмы, как «Ищите женщину» и «Человек с бульвара Капуцинов», была награждена «за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Этим же указом глава государства присвоил актрисе Валерии Ланской звание заслуженной артистки РФ.

Ранее Путин наградил народного артиста РФ Николая Баскова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

