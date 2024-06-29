Показывать нельзя? Компьютер и футболисты РФ поспорили о фаворитах Евро-2024

При этом в России, которая из-за санкций была отстранена от возможности участвовать в Евро-2024, поспорили, кто же все-таки является фаворитом чемпионата, и стоит ли его транслировать на отечественном телевидении.

А ФАВОРИТЫ КТО?

Накануне перед началом плей-офф суперкомпьютер Opta рассчитал шансы 16 национальных команд и назвал сборную Англии по футболу главным фаворитом Евро-2024.

По данным аппарата, шансы англичан на победу в европейском футбольном турнире в этом году составляют 20%. При этом на групповом этапе сборная Англии выиграла только матч против Сербии (1:0), а с Данией и Словенией сыграла вничью (1:1 и 0:0).