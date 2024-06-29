Показывать нельзя? Компьютер и футболисты РФ поспорили о фаворитах Евро-2024
Причем машина указала на шансы Англии, а футболисты из РФ отдали свое предпочтение Италии, Испании и Грузии.
29 июня в Германии стартуют игры 1/8 финала Евро-2024. Все ведущие сборные смогли попасть в плей-офф. Уже сегодня Италия сыграет со Швейцарией, а Германия — с Данией. В то же время удивила болельщиков Грузия, которая, обыграв именитую Португалию во главе с Криштиану Роналду, смогла выйти в следующий этап чемпионата.
При этом в России, которая из-за санкций была отстранена от возможности участвовать в Евро-2024, поспорили, кто же все-таки является фаворитом чемпионата, и стоит ли его транслировать на отечественном телевидении.
А ФАВОРИТЫ КТО?
Накануне перед началом плей-офф суперкомпьютер Opta рассчитал шансы 16 национальных команд и назвал сборную Англии по футболу главным фаворитом Евро-2024.
По данным аппарата, шансы англичан на победу в европейском футбольном турнире в этом году составляют 20%. При этом на групповом этапе сборная Англии выиграла только матч против Сербии (1:0), а с Данией и Словенией сыграла вничью (1:1 и 0:0).
Всего в плей-офф вышли 16 команд. 1/8 финала продлится до 2 июля. Побороться за выход в полуфинал смогут также Дания, Словакия, Испания и Грузия, Франция и Бельгия, Португалия и Словения, Румыния и Нидерланды, Австрия и Турция.
В ТОП-5, по информации суперкомпьютера, вошли также сборные Испании (17,2%), Германии (15,8%), Франции (13,4%) и Португалии (8,3%).
Предпочтение Испании также отдал бывший тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Семин. По его словам, если испанцы сохранят высокий уровень до конца чемпионата, то станут одними из главных претендентов на звание чемпионов Евро-2024 по футболу.
«В Испании большая группа талантливых игроков, особенно атакующих, например, Педри, Уильямс. Есть группа опытных футболистов, которые на сегодняшний момент показывают самую сильную игру. А вот итальянцы на сегодняшний момент не готовы стать чемпионами», - заметил он в беседе с НСН.
Однако экс-игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой не согласен с бывшим тренером команды. Спортсмен считает, что у Италии есть все шансы для того, чтобы подтвердить свое звание чемпиона Европы.
«Итальянцы должны уже были по телевизору футбол смотреть, но на 98-й минуте заскочили в плей-офф (о последнем матче Италии и Хорватии в группе В – прим. НСН). Их соперники по четвертьфиналу швейцарцы вроде неплохо группу прошли, но кто знает, если у итальянцев фарт еще есть, пройдут и их еще», - заметил Мостовой в интервью НСН.
В то же время он считает, что главным фаворитам Евро-2024 не повезло, так как все они попали в одну часть сетки плей-офф.
«В сетке плей-офф все фавориты, за исключением Англии, находятся в одной части и пересекутся кто-то в четвертьфинале, а кто-то в полуфинале. Германия, Португалия, Франция и Испания будут выходить друг на друга. А в другой половине сетки Англия, Италия и все остальные, которые еле-еле заскочили», - заметил Мостовой.
Между тем Юрий Семин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» еще до начала чемпионата говорил, что на Евро-2024 будет симпатизировать сборной Грузии.
«Симпатизировать буду сборной Грузии, потому что там играют два бывших игрока "Локомотива" Соломон Кверквелия и Хвича Кварацхелия. Фаворитами являются четыре команды: Германия, Англия, Франция и Испания. При этом всегда на Евро есть команды, которые преподносят сюрпризы, но кто это будет, я не знаю», - рассказал он.
При этом уже после удачного для Грузии старта чемпионата по футболу в Германии Семин также оценил игру грузинских футболистов, заметив, что они показали качественную атаку на команду Португалии на групповом этапе.
«Когда было нужно, они хорошо оборонялись, это большая заслуга всей команды, а также их тренера. Это говорит о том, что у них есть настоящая команда. Хвича Кварацхелия делал большую работу как в обороне, так и в атаке. Он не стоял, дожидаясь мяча, он его отбирал. Когда они получали мяч, они им хорошо распоряжались. Блестяще сыграли в контратаке! Поздравляем Грузию!», - добавил он в беседе с НСН.
ПОКАЗЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ ОТМЕНИТЬ!
При этом так же, как насчет летних Олимпийских игр, которые в этом году пройдут во Франции, в России спорят и о том, стоит ли транслировать матчи Евро-2024 в стране. Так, отечественных спортсменов не пустили выступать на Олимпиаде-2024 под российским флагом из-за событий на Украине. В связи с этим некоторые спортсмены и политики считают, что это международное событие не стоит показывать в России, а российским отлетам не надо ехать во Францию и выступать там под нейтральным флагом.
Аналогичная ситуация и с футболом. После начала спецоперации, российских футболистов отстранили от отборочных игр на Чемпионат мира по футболу и на Евро-2024. В связи с этим некоторые политики посчитали, что эти турниры не следует показывать в России. Так, например, депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с НСН заявила, что транслировать матчи Евро-2024 на центральных российских каналах было бы неправильно.
«Финал чемпионата Европы – это серьезное соревнование мирового значения. Конечно, любители спорта и футбола хотят его посмотреть, потому что это красиво и интересно, без привязки к политической ситуации. Если бы это было на центральных каналах, это было бы неправильно, но на спортивном канале – да. Не вижу здесь ничего непатриотичного», - объяснила она.
В свою очередь заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью НСН поспорила на эту тему. Она считает, что российским телеканалам необходимо транслировать международные соревнования по футболу, в том числе чемпионат Европы, если страна хочет и дальше развивать этот вид спорта.
«Это глупость какая-то. Посмотреть-то хочется людям... Не понимаю, почему мы не должны смотреть, как другие играют, если сами не можем. Если мы развиваем этот вид спорта, мы должны смотреть. Как же не транслировать то, что происходит в мире? А что показывать? Как мы в лапту играем? Нам нужно смотреть футбол, чтобы понимать, как делают другие. Не нужно ничего запрещать. Мы надеемся, что все санкции будут сняты, и мы опять, как и прежде, будем участвовать и выигрывать», - подчеркнула она.
Трансляции матчей Евро-2024 россияне могут увидеть на онлайн-платформе Okko и на телеканале Матч ТВ. Причем некоторые встречи доступны только по подписке. Это произошло впервые в истории отечественного телевидения. При этом игры Евро-2024 не показывают ни Первый канал, ни холдинг ВГТРК, которые до этого всегда уделяли внимание чемпионату Европы по футболу.
Ранее стало известно, что нападающий ФК «Интер Майами» Лионель Месси не сыграет за сборную Аргентины на Олимпийских играх 2024 года в Париже, которые начнутся 26 июля.
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