Суперкомпьютер назвал Англию главным фаворитом Евро-2024 перед плей-офф
Суперкомпьютер Opta перед началом плей-офф рассчитал шансы 16 национальных команд и назвал Англию главным фаворитом Евро-2024.
По мнению машины, шансы подопечных Гарета Саутгейта на победу расцениваются в 20%. На групповом этапе сборная Англии выиграла только матч против Сербии (1:0), а с Данией и Словенией сыграла вничью (1:1 и 0:0).
Также в ТОП-5 суперкомпьютер определил сборные Испании (17,2%), Германии (15,8%), Франции (13,4%) и Португалии (8,3%).
Ранее сборная Грузии сенсационно выиграла у сборной Португалии со счётом 2:0 и впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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