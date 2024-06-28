Суперкомпьютер назвал Англию главным фаворитом Евро-2024 перед плей-офф

По мнению машины, шансы подопечных Гарета Саутгейта на победу расцениваются в 20%. На групповом этапе сборная Англии выиграла только матч против Сербии (1:0), а с Данией и Словенией сыграла вничью (1:1 и 0:0).

Также в ТОП-5 суперкомпьютер определил сборные Испании (17,2%), Германии (15,8%), Франции (13,4%) и Португалии (8,3%).

Ранее сборная Грузии сенсационно выиграла у сборной Португалии со счётом 2:0 и впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

