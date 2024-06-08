Ехать нельзя остаться: В России поспорили об участии в Олимпиаде-2024 отечественных атлетов

РЕКЛАМА С РФ, А ОЛИМПИАДА БЕЗ

Стало известно, что в Париже появился плакат с рекламой Олимпийских игр 2024 года, на котором изображена российская легкоатлетка Елена Исинбаева с флагом России. На баннере россиянка видна со спины. Это кадр после победы в 2008 году в прыжках с шестом на Олимпийских играх в Пекине.

На рекламе изображение российского флага есть, а вот выступать под ним на Олимпийских играх в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года россияне не смогут. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из России и Белоруссии участвовать в Олимпиаде в этом году под нейтральным флагом. При этом атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связь с ВС или органами безопасности России и Белоруссии, на соревнования попасть не смогут. Турнир придется пропустить и представителям командных видов спорта.

Однако вице-премьер Дмитрий Чернышенко напомнил, что спортсмены из России смогут принять участие в Олимпийских играх в Париже, не боясь нарушить российский закон.