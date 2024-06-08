Ехать нельзя остаться: В России поспорили об участии в Олимпиаде-2024 отечественных атлетов
Более 40 российских спортсменов получили лицензию на участие в Олимпиаде-2024, но представителям командных видов спорта в этом году придется воздержаться от участия.
Россияне смогут участвовать в Олимпийских играх в Париже, но только под белым флагом. Однако многие политики и знаменитые спортсмены в России выступают против этого «унизительного предложения» от МОК и предполагают, что на российских атлетов на Играх этим летом будет оказываться значительное давление.
РЕКЛАМА С РФ, А ОЛИМПИАДА БЕЗ
Стало известно, что в Париже появился плакат с рекламой Олимпийских игр 2024 года, на котором изображена российская легкоатлетка Елена Исинбаева с флагом России. На баннере россиянка видна со спины. Это кадр после победы в 2008 году в прыжках с шестом на Олимпийских играх в Пекине.
На рекламе изображение российского флага есть, а вот выступать под ним на Олимпийских играх в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года россияне не смогут. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из России и Белоруссии участвовать в Олимпиаде в этом году под нейтральным флагом. При этом атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связь с ВС или органами безопасности России и Белоруссии, на соревнования попасть не смогут. Турнир придется пропустить и представителям командных видов спорта.
Однако вице-премьер Дмитрий Чернышенко напомнил, что спортсмены из России смогут принять участие в Олимпийских играх в Париже, не боясь нарушить российский закон.
«Общероссийские спортивные федерации самостоятельно принимали решение об участии в Играх и в отборе... Наши и белорусские спортсмены смогут выступать на Олимпиаде индивидуально и в нейтральном статусе», - добавил он.
По словам Чернышенко, несмотря на все преграды, российские спортсмены получили 49 лицензий для участия в Играх по велоспорту-шоссе, тхэквондо, гребле на байдарках и каноэ, спортивной борьбе, дзюдо, теннису, прыжкам на батуте. Но число лицензий у атлетов, отметил он, может измениться после завершения их розыгрыша в теннисе 10 июня.
«БОМЖИ И ПРЕДАТЕЛИ»
При этом, если в МОК уже определились с «нейтральным» статусом российских спортсменов на Олимпиаде в Париже, то в России до сих пор не могут определиться, правильно ли отправлять на нее своих спортсменов. Например, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер считает «унизительным» выступление под белым флагом на международных соревнованиях.
«В Париже говорили, что русские должны выступать в команде бомжей, это сейчас и осуществляется. Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Олимпиаду. Но спортсмены со всего мира выступают с гимном и с флагом, участвуют в параде закрытия и открытия, кроме России. Считаю унизительным, когда медалисты стоят под белым флагом, а чемпионы еще и под музыку, похожую на "похоронный марш", вместо гимна. И командные виды спорта из России вообще МОКом не допущены ни в каком статусе!», - напомнила тренер РИА Новости.
В то же время глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе добавила, что многие российские спортсмены не будут отказываться от флага и гимна для допуска на международные соревнования в нейтральном статусе.
«Для меня этот кто-то будет предателем и не получит никакой помощи», - заявила она в эфире телеканала «Матч ТВ» о спортсменах, которые все-таки собрались поехать на Олимпиаду.
«Предателями» таких атлетов считает и президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.
«Те спортсмены, которые едут на Олимпиаду без флага и гимна своей страны — предатели. Родина вас воспитала, накормила, вырастила и дала возможности», - сказал он.
Между тем чемпион мира по боксу по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе, депутат Госдумы Николай Валуев предположил в беседе с РИА Новости, что среди россиян будет массовое неприятие спортсменов, которые поедут на Олимпийские игры в Париж во время СВО.
«Я им не завидую. У них будут сложности до, во время и после. Может быть неприятие россиян. Я Олимпиаду смотреть не буду. Принципиально. Можно их назвать предателями? Это легче всего. Правда, это очень большой моральный и этический вопрос. Когда одни едут на Олимпиаду, другие воюют. Вернуться они оттуда с медалями или без, всегда будет факт того, что они поехали в такое время. Они должны быть готовы, что в мире и политическая конъюнктура может разворачиваться кардинально. Как ситуация развернется в их сторону мне даже сложно представить», - заметил политик.
ИМЕЙТЕ УВАЖЕНИЕ!
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает иначе.
«Я знаю много спортсменов, для которых участие в Олимпиаде очень важно. Другого шанса у них уже может просто не оказаться. Поэтому к решению атлетов поехать на Игры нужно относиться с уважением. Выступит человек без нашего флага, мы разве не будем знать, что это наш спортсмен? А если он выиграет, мы что, не будем им гордиться? Будем. Олимпийский чемпион, он сразу флагом и становится. И гимном», - объяснил официальный представитель Кремля.
При этом Николай Валуев также считает, что поездка на Олимпиаду — это дело каждого отдельного спортсмена.
«Каждый должен сам для себя решить, что за поступок совершают наши спортсмены, выезжая на эту Олимпиаду. С того момента, когда я исключительно поддерживал наших нейтральных спортсменов, утекло много воды. Я никогда не скрывал, что спортсмены в нейтральном статусе должны ехать на Игры. Но не стоит мешать Олимпиаду с действиями МОК. В принципе транслировать Игры-2024 можно. Это мегасобытие, оно отделено от политики. Важно, чтобы тот, кто захочет посмотреть Олимпиаду, смог это сделать», - добавил он в интервью изданию «Спорт-экспресс».
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев также считает, что «умные и сильные спортсмены» не будут отказываться от участия в Олимпийских играх в нейтральном статусе.
Между тем олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с НСН не исключила возможность давления на российских спортсменов на Играх в Париже этим летом.
«Есть подозрения, что болельщики будут себя неадекватно вести. Если проиграешь в такой обстановке, люди спросят: "Зачем поехал?" Этим спортсменам надо все оценить, понять, готовы ли они психологически. Они будут с этим огромным давлением один на один. Думаю, украинская сторона сделает все, чтобы наши ни одной медали не выиграли, чтобы потом можно было сказать: "Ну и зачем приехали?"», - отметила она.
Ранее Журова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположила, что россияне не будут смотреть Олимпийские игры в Париже.
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