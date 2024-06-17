УЕФА запретит флаги России на матчах сборной Украины на Евро-2024
Флаги России будет запрещено проносить на матчи сборной Украины в рамках чемпионата Европы по футболу. Об этом со ссылкой на УЕФА сообщает Associated Press.
Свой первый матч на первенстве украинская сборная сыграет 17 июня Мюнхене против команды Румынии. В УЕФА заявили, что сотрудники службы безопасности будут пресекать попытки пронести на стадион российские флаги и их демонстрацию на трибунах.
Отмечается, что флаги России были замечены на матче открытия, когда сборная Германии играла против команды Шотландии, а также на встрече сборных Сербии и Англии.
Ранее хозяйка чемпионата Европы сборная Германия обыграла соперников из Шотландии с крупным счётом 5:1, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Врач назвал причины заражения ботулизмом
- УЕФА запретит флаги России на матчах сборной Украины на Евро-2024
- Мультфильм «Головоломка 2» на старте обошел «Барби» и «Дюну 2»
- За медицинской помощью с симптомами ботулизма в Москве обратился 121 человек
- Синоптик Позднякова заявила о редких «тропических ночах» в Москве
- Число бронирований россиянами иностранных отелей на июль выросло на 72% за год
- Минпромторг опроверг заморозку субсидий радиоэлектронным предприятиям
- Песков: В России рассмотрят предложение Грузии об отмене визового режима
- «Ростех»: ОАК не будут передавать под управление сторонних компаний
- Экс-игрока сборной России Денисова на год отстранили от футбольной деятельности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru