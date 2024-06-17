УЕФА запретит флаги России на матчах сборной Украины на Евро-2024

Свой первый матч на первенстве украинская сборная сыграет 17 июня Мюнхене против команды Румынии. В УЕФА заявили, что сотрудники службы безопасности будут пресекать попытки пронести на стадион российские флаги и их демонстрацию на трибунах.

Отмечается, что флаги России были замечены на матче открытия, когда сборная Германии играла против команды Шотландии, а также на встрече сборных Сербии и Англии.

Ранее хозяйка чемпионата Европы сборная Германия обыграла соперников из Шотландии с крупным счётом 5:1, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

