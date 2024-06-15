Забивали только немцы: Германия разгромила Шотландию на открытии Евро-2024 со счетом 5:1

ЗАБИВАЛИ ТОЛЬКО НЕМЦЫ

При этом за всю игру мяч в ворота забивали только игроки немецкой сборной. Так, первый гол Чемпионата Европы 2024 года забил Флориан Виртц. Мяч был забит на 10-й минуте после свистка, а второй уже через менее, чем девять минут после празднования гола-открытия турнира.

Одержать победу в первом тайме сборной также помогли Джамал Мусиала и с пенальти Кай Хавертц. Вторая половина матча запомнилась голами игроков немецкой команды Никласом Фюллькругом и Эмре Джаном. А в конце игры защитник Германии Антонио Рюдигер забил мяч в свои ворота, чем принес одно очко соперникам.

Такая победа Германии стала крупнейшей в матчах открытия Евро, а немецкая сборная впервые в истории забил сразу три мяча в первом тайме на чемпионате Европы. К тому же немцы еще ни разу не забивали пять голов в одном матче на Евро.