Забивали только немцы: Германия разгромила Шотландию на открытии Евро-2024 со счетом 5:1
Хозяйка чемпионата Германия обыграла соперников из Шотландии с крупным счетом. При этом за всю игру голы забивали только немцы, даже в свои ворота.
14 июня в Мюнхене состоялся матч-открытие Чемпионата Европы по футболу UEFA 2024. Сборная Германии выиграла у Шотландии со счетом 5:1. Игра прошла на домашнем стадионе самого титулованного немецкого клуба «Баварии» «Альянц Арене».
ЗАБИВАЛИ ТОЛЬКО НЕМЦЫ
При этом за всю игру мяч в ворота забивали только игроки немецкой сборной. Так, первый гол Чемпионата Европы 2024 года забил Флориан Виртц. Мяч был забит на 10-й минуте после свистка, а второй уже через менее, чем девять минут после празднования гола-открытия турнира.
Одержать победу в первом тайме сборной также помогли Джамал Мусиала и с пенальти Кай Хавертц. Вторая половина матча запомнилась голами игроков немецкой команды Никласом Фюллькругом и Эмре Джаном. А в конце игры защитник Германии Антонио Рюдигер забил мяч в свои ворота, чем принес одно очко соперникам.
Такая победа Германии стала крупнейшей в матчах открытия Евро, а немецкая сборная впервые в истории забил сразу три мяча в первом тайме на чемпионате Европы. К тому же немцы еще ни разу не забивали пять голов в одном матче на Евро.
Изначально было понятно, что соперники хозяев турнира в первом матче Евро-2024 слабее. Шотландцев называли самыми неспособными в группе А. В нее также вошли Венгрия и Швейцария. Эксперты не пророчили удачной игры и победы Шотландии, так как до этого Германия уже одержала шесть побед и две ничьи в восьми последних противостояниях с ней.
После такого успешного матча немцев можно назвать одними из фаворитов турнира. Сильными соперниками чемпионата также считают сборные Франции (чемпиона мира 2018 года) и Англии. Всего сборная Германии побеждала в Чемпионате Европы по футболу три раза, а в мировом первенстве четыре. Последний раз ее крупная победа была в 2014 году на Чемпионате мира по футболу в Бразилии.
ЕВРО ОТКРЫТИЕ
В 2024 году Чемпионат Европы по футболу пройдет сразу в нескольких городах Германии. До этого он состоялся в 2021 году, вместо 2020, так как был перенесен из-за пандемии коронавируса. Его проводили в нескольких европейских государствах, включая Россию. Чемпионат в стране принимал Санкт-Петербург.
Провести футбольный турнир в этом году также хотели Турция и скандинавские страны: Дания, Швеция, Норвегия и Финляндия. Однако возможность принять Евро у себя вновь получила Германия. Чемпионат по футболу проводится в ней уже третий раз.
В этом году церемония открытия Евро была оформлена в цветах команд-участниц турнира. Во время шоу прозвучали несколько хитов, в том числе треки OneRepublic и Meduza. А перед выходом команд на поле трофей чемпионата вынесли бывшие футболисты сборной Германии Юрген Клинсманн и Бернард Дитц, а также вдова известного Франца Беккенбауэра.
В выходные состоятся следующие игры команд группы А. 15 июня на стадионе в Кельне встретятся Венгрия и Швейцария. Матч состоится в 16:00 часов по московскому времени. А уже в 19:00 часов в Берлине пройдет игра между командами группы B Испанией и Хорватией. Ее называют «группой смерти», так как в нее кроме этих сборных вошли еще и именитая команда Италии и Албания. Игра последних также пройдет 15 июня в Дортмунде в 22:00.
16 июня в 16:00 в Гамбурге состоится матч между Польшей и Нидерландами, в 19:00 в Штутгарте — между Словенией и Данией, а в 22:00 в Гельзенкирхене — между Сербией и Англией.
Всего в турнире примут участие 24 команды, разделенные на шесть групп. В группу С вошли сборные Словении, Сербии, Дании и Англии. В группу D: Польша, Нидерланды, Австрия и Франция. Группа E состояти из Бельгии, Словакии, Румынии и Украины. А в замыкающую группу F попали Турция, Грузия, Португалия и Чехия.
Между тем бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Семин в интервью НСН заявил, что будет симпатизировать сборной Грузии на Чемпионате Европы по футболу-2024.
«Смотреть Евро-2024 буду обязательно, потому что там будут собраны лучшие и выдающиеся европейские игроки. Симпатизировать буду сборной Грузии, потому что там играют два бывших игрока "Локомотива" Соломон Кверквелия и Хвича Кварацхелия. Фаворитами являются четыре команды: это Германия, Англия, Франция и Испания. При этом всегда на Евро есть команды, которые преподносят сюрпризы, но кто это будет, я не знаю», - заметил он.
При этом сборную России отстранили от возможности участия в Евро-2024 после начала СВО.
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