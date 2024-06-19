Криштиану Роналду первым в истории сыграл на шести чемпионатах Европы
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, сыгравшим на шести чемпионатах Европы.
Первым для форварда стало континентальное первенство 2004 года. Затем Роналду играл за Португалию в 2008, 2012 и 2020 годах, а также в 2016-м, когда португальцы стали чемпионами. Турнир 2024 года стал шестым в его карьере.
Также Роналду сыграл наибольшее количество матчей на чемпионатах Европы (26) и забил больше всех мячей (14).
Кроме того, Роналду вошёл в тройку самых возрастных участников европейского первенства. В матче против сборной Чехии, которая завершилась победой Португалии со счётом 2:1, нападающий вышел на поле в возрасте 39 лет 134 дня.
Самым возрастным игроком в истории чемпионатов Европы по футболу стал ещё один представитель Португалии - защитник Пепе сыграл против Чехии в возрасте 41 года и 113 дней.
Ранее нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что является совершенным игроком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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