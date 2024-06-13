Месси не сыграет за Аргентину на Олимпиаде-2024 в Париже
Нападающий ФК «Интер Майами» Лионель Месси в интервью ESPN AR заявил, что не сыграет за сборную Аргентины на Олимпийских играх 2024 года в Париже, которые начнутся 26 июля.
По его словам, 20 июня стартует Кубок Америки, из-за которого он будет отсутствовать в своём клубе «Интер Майами».
Также Месси отметил, что в его возрасте «приходится тщательно выбирать моменты для игры».
«Два турнира подряд — это уже слишком... Я говорил с тренером сборной... мы оба сразу поняли ситуацию», - заключил футболист, которому 24 июня исполнится 37 лет.
Ранее 39-летний нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду установил уникальный рекорд. Он стал первым в истории футболистом, забивающим за национальную команду 21 год подряд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru