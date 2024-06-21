Сборная Испании обыграла Италию и вышла в плей-офф Евро

Сборная Испании по футболу обыграла команду Италии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу в Германии.

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Она вышла в плей-офф с первого места в группе, завершив встречу со счетом 1:0. На 55-й минуте гол в свои ворота срезал итальянский защитник Риккардо Калафьори.

Испанцы и итальянцы встретились на пятом Евро подряд с 2008 года, что является рекордом.

Ранее сборная Германии обыграла Венгрию на Евро-2024 и вышла в плей-офф, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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