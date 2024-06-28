Вратарь сборной Сербии подрался с болельщиком перед игрой на Евро-2024

По данным издания, инцидент произошел в баре в Мюнхене. Милинкович-Савич в выходной перед игрой посетил заведение, в котором часто выступают сербские музыканты. В баре спортсмен столкнулся с болельщиком, который выразил недовольство присутствием голкипера. Милинкович-Савич ударил оппонента, однако охране и владельцу бара удалось предотвратить драку.

Команды Сербии и Дании сыграли на Евро-2024 26 июня, матч завершился со счетом 0:0. Сербская сборная оказалась на последней строчке турнирной таблицы группы и не смогла выйти в плей-офф, пишет «Свободная пресса».

