Вратарь сборной Сербии подрался с болельщиком перед игрой на Евро-2024
Вратарь сборной Сербии по футболу Ваня Милинкович-Савич подрался с болельщиком перед заключительным матчем группового этапа чемпионата Европы против сборной Дании. Об этом сообщил портал Telegraf.
По данным издания, инцидент произошел в баре в Мюнхене. Милинкович-Савич в выходной перед игрой посетил заведение, в котором часто выступают сербские музыканты. В баре спортсмен столкнулся с болельщиком, который выразил недовольство присутствием голкипера. Милинкович-Савич ударил оппонента, однако охране и владельцу бара удалось предотвратить драку.
Команды Сербии и Дании сыграли на Евро-2024 26 июня, матч завершился со счетом 0:0. Сербская сборная оказалась на последней строчке турнирной таблицы группы и не смогла выйти в плей-офф, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru