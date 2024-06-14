Российская пловчиха Ефимова выступит на Олимпиаде в Париже
Российская пловчиха Юлия Ефимова выступит на Олимпиаде в Париже, следует из списков допущенных к соревнованиям нейтральных атлетов, который опубликован на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта.
Российской спортсменке 32 года. Она является обладательницей трех олимпийских медалей и шести золотых наград чемпионата мира.
О том, что спортсменка планирует участвовать в Олимпийских играх, стало известно в апреле. Тогда Ефимова отмечала, что заявку на участие нужно подать за три недели до начала Игр.
Ранее стало известно о том, что Международная федерация тенниса (ITF) допустила теннисистов из России к участию в Олимпиаде 2024 года в Париже, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru