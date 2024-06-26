Англия сыграла вничью со Словенией
26 июня 202402:31
Сборная Англии по футболу сыграла вничью с командой Словении.
Встреча в Кёльне закончилась со счетом 0:0 в заключительном матче группового этапа Евро-2024.
Ранее сборная Италии вышла в плей-офф Евро-2024, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Англия сыграла вничью со Словенией
- Ассанж доставлен в здание суда
- СМИ: Запущенная КНДР ракета упала за пределами Японии
- Пентагон: Пляж в Севастополе не был целью украинского ракетного удара
- СМИ: Пхеньян запустил баллистическую ракету
- Белоусов в беседе с Остином указал на опасность эскалации из-за поставок ВСУ
- Новым генсеком Совета Европы избрали экс-президента Швейцарии Алена Берсе
- Самолет с Ассанжем приземлился на тихоокеанском острове Сайпан
- Очевидец сообщил о перестрелке в центре Махачкалы
- Пожар в административном здании в подмосковном Фрязино потушили
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru