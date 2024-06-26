Англия сыграла вничью со Словенией

Сборная Англии по футболу сыграла вничью с командой Словении.

Венгрия обыграла Шотландию в матче группового этапа Евро-2024

Встреча в Кёльне закончилась со счетом 0:0 в заключительном матче группового этапа Евро-2024.

Ранее сборная Италии вышла в плей-офф Евро-2024, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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