Побег из деревни и оскорбление христиан: Итоги скандального открытия Олимпиады-2024
Еще до начала Олимпиады в Париже разразились скандалы с кражами у спортсменов, поджогами и коллапсом транспортной системы.
В Париже уже началась Олимпиада-2024, однако, кажется, мир больше следит не за успехами спортсменов, а за нарастающими скандалами на Играх. Последние даже затронули чувство верующих.
СПОРТИВНЫЕ УСПЕХИ
Накануне австралийские спортсмены возглавили медальный зачет после первого соревновательного дня 33-х Летних Олимпийских игр в Париже. В настоящий момент у сборной Австралии пять медалей: три золотые и две серебряные. На втором месте — спортсмены из Китая: у них две золотые медали и одна бронзовая. Тройку лидеров замыкают атлеты из США с одной золотой, двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями.
У российских спортсменов тоже есть свои успехи. Так, теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг олимпийского турнира, обыграв австралийца Ринки Хидзикату со счетом 6:2, 6:1. Следующим соперником россиянина станет победитель пары Робин Хасе — Себастьян Офнер.
При этом российский пловец Евгений Сомов вошел в список 16 спортсменов, которые попали в полуфинал на дистанции 100 метров брассом на Олимпийских играх. Его результат составил 59,83 секунды. Белорусский пловец Илья Шиманович занял третье место с показателями 59,25 секунды.
А вот российская велогонщица Тамара Дронова заняла лишь 21-е место в индивидуальной гонке с раздельного старта на дистанции 32,4 км. Ее результат составил 43 минуты 42,16 секунды. Этот зачет выиграла австралийка Грейс Браун.
Еще до начала Олимпийских игр в Париже, многие российские политики и спортсмены спорили о том, стоит ли отправлять отечественных атлетов на соревнования во Францию, тем более, что они не смогут официально представить Россию. При этом в обществе многие все-таки высказывались в поддержку россиян на Играх-2024. Так, например, основатель и вокалист рок-группы «СЛОТ» Игорь (Кэш) Лобанов в пресс-центре НСН даже пообещал, что будет следить за успехами российских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года.
«Человек готовится четыре года, а потом по какой-то политической ерунде не может выступить. С точки зрения спортсмена на Олимпиаду надо ехать. Все всё знают, у всех какие-то флажки кричащие, а у наших — олимпийский флаг. Это же прекрасно, круто выступить под олимпийским флагом! Я буду следить за новостями, несмотря на то, что российские телеканалы не купили права на трансляцию Игр», - сказал он.
Сам Лобанов с 1989 по 1992 год представлял СССР, став чемпионом страны в 1990 году и завоевав бронзовую медаль на Чемпионате мира по санному спорту в Калгари. Он также занял десятое место на Зимних Олимпийских играх 1992 года в Альбервиле в составе Объединенной команды.
ПОБЕГ ИЗ ОЛИМПИЙСКОЙ ДЕРЕВНИ И РЕЛИГИОЗНЫЙ СКАНДАЛ
Однако, Олимпиада-2024 в Париже обрастает скорее различными скандалами, а не только спортивными достижениями. Атлеты недовольны инфраструктурой, а политики и общественные деятели находят признаки дискриминации в Церемонии открытия игр.
Стало известно, что шесть членов сборной Южной Кореи по плаванию покинули олимпийскую деревню из-за неудобств транспортной системы французской столицы. По данным RMC Sport, пловцы переехали в район Нантер в отель, находящийся в пешей доступности к Олимпийскому бассейну. Основной претензией спортсменов стало отсутствие кондиционеров в парижских автобусах и пробки.
«В автобусе жарче, чем на улице. Часто дорога от Олимпийской деревни до бассейна занимает 40-45 минут, но в четверг у нас ушло на это более полутора часов», - рассказал один из спортсменов.
Но транспорт – это не единственное, что критикуют в организации Олимпиады в Париже. Настоящий религиозный скандал разгорелся после проведения Церемонии открытия Игр. Она была, действительно, необычной, так как проходила не на стадионе, а в центре столицы Франции. Спортсмены даже переправлялись через Сену на лодках от моста Аустерлиц до площади Трокадеро мимо главных достопримечательностей города. При этом Олимпийский флаг на открытии Игр повесили вверх ногами.
Однако зрителей возмутило не это. Организаторы сделали «пародию» на «Тайную вечерю» с участием драг-квин (входят в состав запрещенного в РФ движения ЛГБТ, признанного экстремистским) артистов. В конце номера на сцене появился полуголый мужчина в голубой краске, изображающий древнегреческого бога Диониса.
Американский предприниматель Илон Маск назвал такое шоу «неуважением к христианам», а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что открытие Олимпиады в Париже показало отсутствие у Запада моральной основы. Французский епископат осудил насмешки над христианством на открытии Олимпиады. При этом священнослужители Франции считают, что церемония открытия Олимпиады подарила всему миру «чудесные моменты красоты и радости, богатые эмоциями и получившие всеобщее признание».
В свою очередь заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в интервью РБК заметил, что в РПЦ солидарны с «миллионами христиан, которые почувствовали себя оскорбленными» сценой с церемонии открытия Игр. По его мнению, организаторы мероприятия показали свое презрение к христианству.
Между тем, в Кремле посчитали, что после такой церемонии открытия Международный Олимпийский Комитет (МОК) «встал на скользкую дорожку». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что некоторые моменты церемонии открытия были «совершенно отвратительными», напомнив, что сценарий таких мероприятий согласовывается с МОК.
Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены могут выступать на соревнованиях только под нейтральным флагом и без гимна. РФ на Олимпиаде-2024 представляют 15 спортсменов по пяти видам спорта: по теннису, гребле на байдарках и каноэ, велогонке, плаванию и прыжкам на батуте.
Российское телевидение отказалось от покупки прав на трансляцию Игр. Такой «бойкот» случился впервые за 40 лет. В последний раз Олимпиаду не показывали в стране в 1984 году, когда она проходила в США в Лос-Анджелесе.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал церемонию открытия Олимпиады-2024 в Париже «омерзительным зрелищем», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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