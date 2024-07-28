Побег из деревни и оскорбление христиан: Итоги скандального открытия Олимпиады-2024

СПОРТИВНЫЕ УСПЕХИ

Накануне австралийские спортсмены возглавили медальный зачет после первого соревновательного дня 33-х Летних Олимпийских игр в Париже. В настоящий момент у сборной Австралии пять медалей: три золотые и две серебряные. На втором месте — спортсмены из Китая: у них две золотые медали и одна бронзовая. Тройку лидеров замыкают атлеты из США с одной золотой, двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями.

У российских спортсменов тоже есть свои успехи. Так, теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг олимпийского турнира, обыграв австралийца Ринки Хидзикату со счетом 6:2, 6:1. Следующим соперником россиянина станет победитель пары Робин Хасе — Себастьян Офнер.

При этом российский пловец Евгений Сомов вошел в список 16 спортсменов, которые попали в полуфинал на дистанции 100 метров брассом на Олимпийских играх. Его результат составил 59,83 секунды. Белорусский пловец Илья Шиманович занял третье место с показателями 59,25 секунды.