Под Тамбовом задержали мужчину за подготовку подрыва авто сотрудников предприятия ОПК

Россиянина задержали в Тамбовской области за подготовку подрыва автомобилей сотрудников предприятия оборонно-промышленного комплекса по заданию Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Отмечается, что к подготовке теракта причастен житель Тамбова 1971 года рождения. Мужчина через мессенджер Telegram связался с представителем украинских спецслужб и дал согласие на подрыв машин работников одного из предприятий ОПК области, пишет RT.

«Злоумышленник провел разведку территории, прилегающей к оборонному предприятию, а также дополнительно запросил у куратора взрывчатое вещество либо готовую мину для изготовления самодельного взрывного устройства», - указали в ФСБ.

Против задержанного возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту, мужчина заключен под стражу. Правоохранители проверяют деяния фигуранта на наличие признаков государственной измены.

Ранее в Пермском крае и Белгородской области задержали двух агентов Киева, которые собирали информацию об объектах оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов.

